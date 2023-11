Hamász-vezető: Közel a fegyverszünet Izraellel

Múlt héten a Reuters arról számolt be, hogy katari közvetítők ötven túsz cseréjéről szóló megállapodást vizsgálnak a Hamász és Izrael között, amelyhez háromnapos tűzszünet társulna, hogy a gázai civileknek küldött segélyszállítmányok száma növekedjen. Michael Herzog, Izrael amerikai nagykövete az ABC This Week című műsorában optimizmusának adott hangot, és reményét fejezte ki, hogy „az elkövetkező napokba” megállapodás születik. Mohammed Bin Abdulrahman al-Száni sejk, Katar miniszterelnöke úgy vélte, hogy a fennmaradó kérdések „nagyon jelentéktelenek”. Bár Joe Biden amerikai elnök és más tisztviselők hétfőn jelezték, hogy a megállapodás közel van, az óvatosság uralkodott. Jonathan Finer, a Fehér Ház helyettes nemzetbiztonsági tanácsadója az NBC Meet the Press című műsorában hangsúlyozta, hogy az ilyen érzékeny tárgyalásokon „semmiben nem állapodtunk meg, amíg mindenben meg nem állapodtunk”.

A Hamász október 7-i rajtaütése, amely Izrael történetének leghalálosabb napja volt, megtorló inváziót váltott ki Izraelből a palesztin területre. Azóta a gázai kormány jelentős áldozatokról számolt be a könyörtelen izraeli bombázások miatt: legalább 13 300 palesztin, köztük 5600 gyermek és 3550 nő vesztette életét.

A Hamász hétfőn is folytatta akcióit, rakétatüzet indított Tel-Aviv felé, szemtanúk pedig Izrael központja felé irányuló rakétatűzről számoltak be. Miközben a diplomáciai erőfeszítések folytatódnak, a régió továbbra is feszült, és reménykednek a tartós tűzszünetben és a pusztító konfliktus leállításában.