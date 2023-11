Az időjárás következtében jelentős mértékben nehézkessé vált a közlekedés Horvátországban. A szél és a havazás miatt egyes útszakaszok járhatatlanná váltak – tudósít az N1 hírtelevízió helyi oldala. Az erős széllel kísért vihar Kamenjak közelében egy kamiont is felborított.

Bura jutros udara i do 140 km na sat! Prevrnula je kamion kod Kamenjaka. Oprezno svi koji putujete! @N1Hrvatska 📸Kristijan Brmalj pic.twitter.com/yYZb0IKF43 — Tea Blažević (@blaTeabla) November 22, 2023

A közösségi oldalakra feltöltött képek szerint a teherautó az úton rekedt, s ezzel elzárta a lehetőséget a forgalom elől, a hatóságok pedig már a kora reggeli órákban megkezdték a mentést. Az aszfalt helyenként vizes és csúszós. Erre hívják fel a figyelmet az illetékesek, akik óvatosságra is intik a járművezetőket. A közlekedést nehezítik a heves széllökések, amelyek akár a 140 kilométer per órát is elérhetik. Bizonyos útszakaszok pedig járhatatlanná váltak.

A szerb Blic napilap pedig egyenesen úgy fogalmaz, hogy káoszt okozott az időjárás Horvátországban.

Havazott a horvátországi Zavizanon, a helyi hidrometeorológiai intézet adatai szerint a hegycsúcson 23 centiméter a hótakaró vastagsága.

Vjetrovito je ali nije još ovo prava bura, uglavnom na našem području jugoistočnjak i levant. Snijeg pada samo u planinama Slovenije (Kredarica, -4 °C) ..., kod nas se temperature u gorju kreću oko +3 °C. (Platak, Zavižan, ...), na tim se visinama večeras očekuje snijeg. pic.twitter.com/G7M3txOwkQ — BAKAR-met (SM) (@s_marcac) November 21, 2023

Zimski uvjeti i na Dinari❄️ Ako idete na planine, opremite se u skladu s prilikama! Dereze su nužne!! pic.twitter.com/ykshpGpitq — Tea Blažević (@blaTeabla) November 22, 2023

