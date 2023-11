Izrael felszólította a hatóságokat, hogy evakuálják a civileket. Szórólapokat osztottak, telefonon és a médián keresztül is felhívták a lakosság figyelmét a közelgő támadásra. De a lakosság nem ment el, és még mindig menedéket ad a Hamásznak. Tudják, miért? Mert partnerek a Hamásszal. És ebben az esetben Izrael nem felelős semmilyen kárért, ami a Gáza északi részén élő civilek kárára történik, akik most is a kérdéses területen tartózkodnak