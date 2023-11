Novák Katalin köztársasági elnök hétfőn hivatalos látogatást kezdett Egyiptomban, majd pedig december 1-jén felszólal az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciáján (COP28), Dubajban. Útja során a Hamász palesztin terrorszervezet fogságából kiszabadult magyar állampolgárokról írt Facebook-oldalán.

Nagyon jó hír, hogy három magyar állampolgár kiszabadult a Hamász fogságából. Amikor november elején Izraelben jártam, hogy Magyarország támogatásáról biztosítsam az izraeli elnököt, akkor arra is kértem, hogy külön figyelmet fordítsanak a magyar túszok kiszabadítására

− írta.

Hozzátette:

Noga, egy fiatal lány, valamint két gyerek, Ella és Dafna családjával is találkoztam akkor Izraelben. Megrendítő volt a történeteiket hallgatni. Örülök, hogy ismét együtt lehetnek a családjukkal. A többi túsznak is mihamarabb ki kell szabadulnia.

Korábban lapunk munkatársa helyszíni riport során beszélt az akkor még fogságban lévő két lány, a nyolcéves Ella és a 15 éves Dafna édesanyjával is, aki elmondta, hogy a lányai elrablása mellett videón látta azt is, hogy a volt férjét és annak feleségét megölik a terroristák. Arról is beszámoltunk, hogy kiszabadult Noga Weissz, a 18 éves lány, akinek elképesztő borzalmakat kellett átélnie a Hamász fogságában.