2023 az év, amikor hivatalossá vált, hogy a magyarországi baloldal hazát árul

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója adott év végi nagyinterjút a Mandinernek, amelyben beszélt a woke és a kommunizmus közötti párhuzamról.

„A woke lényegében maga a kommunizmus, csak új köntösben. A lényege mindkettőnek ugyanaz: megfosztani az egyént hitétől, nemzeti bekötöttségétől, családjától – ezáltal az ember igazából a hirdetettekkel ellentétben nem szabadabbá, hanem üressé válik”

– fogalmazott az Alapjogokért Központ főigazgatója.

A magyarországi baloldal töretlen mélyrepüléséről és a nyílt társadalom hálózatának külföldi beavatkozási kísérleteiről úgy vélekedett, hogy „a magyarországi baloldal minden erkölcsi és morális alapját elvesztette úgy általában is, de kiváltképp a szélsőjobbal való riogatás kapcsán, hiszen ők fogtak össze vígan és dalolva az általuk korábban »nácinak« és »fasisztának« nevezett Jobbikkal”. Keiemelte:

Ha a 2023-as évnek volt egy politikai résztanulsága, akkor az az, hogy nyilvánvalóvá vált: az eredeti marxi tanításhoz hűen a baloldal – idehaza és nyugat-szerte egyaránt – zsidó-keresztyén civilizációnk mindkét tartóoszlopát támadja.

Szánthó Miklós szerint „elvált a tüdő a májtól, egyértelműen és kétséget kizáróan bebizonyosodott, mely magyarországi pártokat és politikusokat bérelték fel külföldről, hogy kifejezetten Magyarország ellen dolgozzanak. Tisztult a kép és ez segíti a tájékozódást. Önbevallási alapon kiderült, a magyarországi baloldal milliárdokat kapott a nyílt társadalom hálózatától a tavalyi kampányához, majd az is, hogy ők az elveszett mikroadományládikák fosztogatói.”

Magyarország nemzetközi térben betöltött szerepéről, a nemzetközi folyamatokról szólva Szánthó Miklós kifejtette, „a »történelem véget ért« liberális paradigmája ért véget, minden tekintetben új hatalmi struktúrák alakulnak ki. A magyar nagystratégia pedig, ha lehet ilyet mondani, jó ezer éve ugyanaz: ne olvasszon be minket egyik vagy másik birodalom se.”

Ha úgy tetszik, a radikálisan érdekalapúnak tűnő magyar külpolitika értékalapú, csak itt az érték a magyar érdek. És az „önző” érdek, a szuverenitásvédelem kiemelt érték, ha hozzávesszük, hogy a magát civilizációs öngyilkosságba hajszoló Nyugat politikai tere alapvetően az új dimenziókat behozó globalista-szuverenista megosztottságúvá vált

– fogalmazott.

Az interjúból az is kiderült, hogy 2024-ben is lesz CPAC Hungary, aminek részleteiről január elején számolnak majd be.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: Mirkó István)