Az amerikaiak többsége szerint meg kellene büntetni az illegális migránsokat alkalmazó cégeket

A Rasmussen Reports novemberi felmérése szerint a valószínű amerikai szavazók közel 70 százaléka, köztük a dolgozó és az alsó középosztálybeli amerikaiak 68 százaléka támogatta az országosan kötelező E-Verify-t. Ez a vélemény kulcsfontosságú, figyelembe véve az amerikai munkavállalók és az illegális bevándorlók közötti versenyt a munkahelyekért.

Tom Cotton és Mitt Romney szenátorok idén törvényjavaslatot terjesztettek elő, amely az országos kötelező E-Verify bevezetését szorgalmazza. A törvényjavaslat tartalmazza a szövetségi minimálbér fokozatos emelését is, 2028-ig 11 dollárra óránként.

Cotton kiemelte, hogy véget kell vetni az amerikai munkavállalók és az illegális bevándorlók közötti versenynek, és kijelentette:

Az illegális munkaerő feketepiacának megszüntetése munkahelyeket nyit meg az amerikaiak számára. A minimálbér emelése lehetővé teszi az ezeket a munkahelyeket betöltő amerikaiak számára, hogy jobban eltartsák családjukat. A mi törvényjavaslatunk mindkettőt megvalósítja.

Figyelemre méltó elismerésként a The New York Times idén arról számolt be, hogy Florida kötelező E-Verify-törvénye hozzájárult a bérek emelkedéséhez az állam alacsony bérű iparágaiban. A Fox News közvélemény-kutatása hangsúlyozza, hogy ezek az érzelmek mennyire visszhangra találnak az amerikai közvéleményben, ami megalapozhatja az illegális bevándorlással kapcsolatos politikai változások lehetőségét.

Borítókép: Bevándorlók az Egyesült Államok és Mexikó határán (Fotó: Getty Images/AFP/Michael Gonzalez)