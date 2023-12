Módosították Henry Kissinger egykori amerikai külügyminiszter Mirotvorec nevű szélsőjobbos ukrán honlap halállistáján található adatlapját. A héten, százévesen elhunyt amerikai veterán már „elhunyként” szerepel.

A volt amerikai külügyminiszter még 2022 májusában került fel a listára, miután az ukránok szerint részt vett az Oroszország Ukrajna elleni információs különleges műveletében.

A Mirotvorec azzal indokolta Kissinger halállistára vételét, hogy a volt külügyminiszter által az orosz–ukrán háború kapcsán hangoztatott álláspont terjeszti a fasiszta orosz narratívát, amely szorgalmazza ukrán területek Oroszországnak való átadását.

Az történt ugyanis, hogy a világ egyik legelismertebb külpolitikai elemzőjének számító biztonságpolitikai szakértő tavaly, a davosi Világgazdasági Fórumon azt mondta, hogy Ukrajna engedje át a területei egy részét Oroszországnak a háború befejezése érdekében. Majd hozzátette, hogy

végzetes lenne, ha a Nyugat belemerülne a pillanatnyi hangulatba, és elfelejtené Oroszország szerepét az európai erőegyensúlyban, és arra is figyelmeztetett, hogy ez katasztrofális következményekkel járna Európa hosszú távú stabilitására nézve.

Az ukrán vezetés most is, ahogy korábban, elutasított minden területi engedményt, ragaszkodva az 1991-es határaihoz és ahhoz, hogy azon belül minden terület felett teljes mértékben állítsák helyre a szuverenitását.

Az X-et a politikus halála után ellepték az ukrán és az ukránokat támogatók bejegyzései, akik olyanokat írtak, mint hogy „Meghalt Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter. Májusban volt 100 éves. Meghalt egy náci, ukranofób, a Krím megszállójának, Putyinnak és a Kreml barátja. Szuper.”

ПОМЕР колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер.

У травні йому виповнилося 100 років.

ПОМЕР НАЦИСТ, УКРАЇНОФОБ.

ПОМЕР ОКУПАНТ КРИМУ, ДРУГ ПУЙЛА, ДРУГ КРЕМЛЯ. супер. — ХАРКІВ_ДВИЖУХА (@KHARKIV28085927) November 30, 2023

Volt olyan felhasználó, aki azt írta, hogy „a nap pozitívumai közül az egyik, hogy Henry Kissinger valóban meghalt (bár az általa hirdetett marhaság tovább fog élni, mert a világban mindig lesznek erkölcs és empátia nélküli pszichopaták)”.

з позитивного за день - Генрі Кіссінджер таки помер (хоча хуйня, яку він пропагував, житиме й далі, бо не оскудне земля на психопатів без моралі й емпатії) — semper ardens (@anderswonders) November 30, 2023

Volt, aki azt írta, hogy igaz, hogy Kissinger meghalt, de szeretné, ha meghalhatna még egyszer.

Кіссінджер здох, але хочеться побажати йому здохнути іще — Суворий Капібарин (@XBK) November 30, 2023

Nem csak Kissinger az egyetlen, aki rajta van a listán. A Mirotvorec honlapot 2014-ben hozták létre, miután Oroszország annektálta a Krímet és de facto elfoglalta a Donbász egy részét.

Ultranacionalisták úgy döntöttek, hogy így listázzák – ahogy ők fogalmaztak – Ukrajna ellenségeit.

Azért nevezik halállistának, mert többek között egy író és egy oroszpárti ellenzéki politikus halála is összefüggésbe hozható az oldallal. Az oldalon több tízezer ember személyes adatai találhatók meg születési dátummal, lakhellyel, útlevéladatokkal. Ha eddig nem is, de itt már elég nyilvánvaló, hogy az ukrán belbiztonsági szervek információ szivárogtatása nélkül a portál üzemeltetői nem tudnának ilyen ilyen személyes adatokhoz hozzáférni.

A honlapon szerepel Orbán Viktor kormányfő is, Szijjártó Péter külügyminiszter, de Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke is felkerült a listára, de Várhelyi Olivér uniós bővítési biztos is szerepelt rajta.

A halállistát közzétevő médiaoldal 2014-es indulása egy ismert személynek, Anton Gerascsenkónak „köszönhető”. Gerascsenko már 2014-ben is az ukrán belügyminisztérium tanácsadója volt, majd parlamenti képviselő lett, a Zelenszkij-érában pedig 2021-ig belügyminiszter-helyettes volt, jelenleg elnöki tanácsadóként dolgozik.

Amióta a Mirotvorec hivatalosan is „elektronikus médiakiadvánnyá” vált, nem tart be semmilyen – uniós tagállamokban törvényileg előírt – kötelezettséget, amely alapján a működtető vagy a kiadó beazonosítható és számonkérhető lenne. Ráadásul Ukrajna a többszöri és határozott EP-állásfoglalás ellenére sem tett lépéseket a náci oldal leállítására.

