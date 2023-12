Brüsszel pénzeli a Hamász alapítója által létrehozott Gázai Iszlám Egyetemet

A Bennfentes.net szerint a politika és a vallás keveredése tette az egyetemet a Hamász táptalajává. Ismail Haniyeh, a leendő Hamász-kormány miniszterelnök-jelöltje is ott tanult, akárcsak Mohammed Deif, az Ezzedin al-Kasszam Brigádok vezetője, aki az október 7-i támadásokat szervezte. Egyebek mellett ő utasította a harcosokat, hogy robbanóanyagokkal és buldózerekkel törjék át a Gázát körülvevő kerítéseket.

A Telegraph korábban egy másik megdöbbentő uniós Hamász-támogatásról is beszámolt. Írásuk szerint az Európai Unió eddig közel ötven kilométer vízvezeték megépítésében segítette a palesztinokat annak ellenére is, hogy a Hamász korábban azzal büszkélkedett, hogy a terroristái ezekből rakétákat tudnak készíteni – és készítenek is. 2015 és 2022 között folyamatosan érkeztek támogatások a csővezeték kiépítésére, ennek a támogatásnak az összege az elmúlt tíz évben mintegy százmillió euróra rúgott.

Felmerül gyanú a segélyek kapcsán is. „Ahol a Hamász ilyen szinten jelen van az ott élő, elszigetelt népesség mindennapjainak irányításában, ott nem nehéz elképzelni, hogy a segélyek elosztásában is szerepet játszik. Főleg úgy, hogy azon a területen a segélyszervezeteknek, donoroknak is korlátozott kapacitásaik vannak a támogatás felhasználásának ellenőrzésére” – magyarázta a Magyar Nemzetnek egy nemzetközi segélyezésre rálátó forrásuk.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)