Egyelőre nem lesz tűzszünet Izraelben

A gázai egészségügyi minisztérium szerint a háború október 7-i kezdete óta több mint 21 600 palesztint öltek meg. A meggyilkoltak mintegy hetven százaléka nő és gyermek volt. A gázai harcokban elesett izraeli katonák száma 172-re emelkedett, miután a hadsereg további két halálesetet jelentett be – jelenti a The Times of Israel izraeli napilap.

Az Euronews cikke szerint a háború miatt Gáza 2,3 millió lakosának mintegy 85 százalékának el kellett hagynia otthonát. Ők tömegesen kerestek menedéket olyan Izrael által kijelölt biztonságos területeken, amelyeket a hadsereg ennek ellenére lebombázott.

Az izraeli erők ezen a héten egyébként kiterjesztették szárazföldi offenzívájukat, így több tízezer palesztin özönlött be a dél-gázai övezetben Rafahba, az amúgy is zsúfolt városba.

Sátrak és rögtönzött kunyhók ezrei emelkedtek Rafah külvárosában, az ENSZ raktárai mellett. Azok, akik nem találtak helyet a túlterhelt óvóhelyeken, az utak szélén vertek sátrat.

Borítókép: Palesztinok használható tárgyakat gyűjtenek össze egy izraeli légitámadásban megsemmisült épület romjai között a Gázai övezet középső részén levő Deir al-Balah városban 2023. december 29-én. (Fotó: MTI/AP/Adel Hana)