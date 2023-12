Izraeli nemzetbiztonsági szakértő: A palesztinoknak egész Izraelre fáj a foguk

Or Yissachar izraeli nemzetbiztonsági szakértő, az Israel Defense And Security Forum (IDSF) Habithonistim kutatási osztályának vezetője, korábbi hírszerző a Mandinernek adott interjút. Yissachar a Danube Institute meghívására érkezett Budapestre, ahol részt vett az intézet által megrendezett „Israel, the War, and the Israeli Christian Community in Crisis?” (Izrael, a háború és válságban az izraeli keresztény közösség?) elnevezésű konferencián.

Mint elmondta, a háború egy olyan pillanatban érte Izraelt, amikor senki sem számított rá. Emlékeztetett, a jom kippuri háború óta először hirdetett hadiállapotot Izrael. A Hamász felszámolására térve elmondta, hogy nincs más választása a hadseregnek, mint hogy eltávolítsa ezt a fenyegetést, mert az egész Közel-Kelet Izraelt figyeli.

Emiatt pedig meg kell mutatnia Izraelnek, hogy halálosan komolyan veszi az ország védelmét.

Arra, hogy a háború után ki fogja uralni Gázát, Yissachar elmondta, hogy ideiglenesen Izrael katonai uralmat lesz kénytelen bevezetni, majd később egy következő lépésben valamifajta politikai rendezés jöhet, mert a kétállami megoldás már nem opció. A nemzetbiztonsági szakértő megjelölt két dolgot, hogy mi kell történjen ahhoz, hogy többé ne fordulhasson elő a történtek.