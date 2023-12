Máris rezeg a léc a baloldali kormánykoalíció alatt Spanyolországban

VI. Fülöp spanyol király (j) és Pedro Sánchez újraválasztott miniszterelnök (j2) kabinettagokkal az új összetételű spanyol kormány hivatali eskütételén a madridi uralkodói rezidencián, a Zarzuela-palotában 2023. november 21-én (MTI/EPA/EFE pool/Chema Moya)

Pedro Sánchez kormányfő csak úgy tudott hatalmon maradni, hogy lepaktált a Spanyolországtól elszakadni vágyó katalán és baszk pártok képviselőivel, akik radikális elvárásokért cserébe végül igennel szavaztak a szocialista vezető beiktatására.

A megkötött egyezségekben szereplő pontok teljesítése azonban már most akadályba ütközik. Bár az illegális függetlenségi mozgalomban résztvevő katalán politikusoknak megígért amnesztiatörvény feldolgozását kedden megszavazta a parlament, két másik, szintén kulcsfontosságú kötelezettségvállalás teljesítése azonban úgy tűnik, zátonyra fut.

A szocialista párt azt ígérte a katalán pártoknak, hogy támogatásukért cserébe európai szinten előremozdítják a katalán (valamint a baszk és a galíciai) nyelv ügyét még a spanyol soros elnökség idején. José Manuel Albares külügyminiszter azonban az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy mégsem bocsátja vitára ezt a kérdést. A katalán nyelv hivatalossá tételét az Európai Unióban gyakorlatilag egyik tagállam sem támogatta volna, mivel sokak szerint felesleges, és a közösségnek sokkal fontosabb dolgokra kell most koncentrálnia. Az Európai Bizottság előzetes becslése szerint ráadásul a három spanyolországi társhivatalos nyelv felvétele az EU-nyelvei közé minimum 134 millió euróba kerülne a spanyol államnak és óriási személyzeti, valamint technikai kihívást jelentene az uniós szerveknek.

A Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) volt elnöke, Carles Puigdemont, aki 2017-ben alkotmányellenesen kikiáltotta Katalónia függetlenségét, azóta pedig Belgiumban bujkál a hatóságok elől, most azzal vádolja a spanyol kormányt, hogy hazudott nekik a katalán nyelv uniós szintű elismertetése kapcsán.

Azt mondták nekünk, hogy ez lehetséges. (...) de az Európai Unió Tanácsának spanyol elnöksége alatt a katalán nyelv hivatalos státuszát nem hagyják jóvá, ez most már megdönthetetlen tény. És igen, megsérti azt, amiről azt mondták nekünk, hogy lehetséges

– nyilatkozta a katalán elnök, aki a szerdai európai parlamenti ülésen arra figyelmeztette Sánchezt, hogy ha az ígéreteket félelemből, vagy tehetetlenségből nem tartja be, az kellemetlen következményekkel fog járni.

🔴DIRECTO | Puigdemont , a Sánchez, en el Parlamento Europeo: "Las oportunidades hay que aprovecharlas. Si se dejan pasar por miedo, las consecuencias nunca son agradables"https://t.co/c6F71VgTAS pic.twitter.com/I8lAp8baX8 — elDiario.es (@eldiarioes) December 13, 2023

Ráadásul nem ez az egyetlen kötelezettségvállalás, amit a szocialista párt várhatóan nem fog tudni teljesíteni. Azt is megígérték, hogy elengedik Katalónia Madrid felé fennálló tartozásának húsz százalékát, mintegy 15 milliárd eurót. Azonban a jobboldali vezetésű autonóm közösségek most összefogással próbálják ezt megakadályozni. Közölték, hogy minden jogi eszközt megragadnak annak érdekében, hogy a Sánchez-kormány ne tehessen különbséget a régiók között, amelyek Spanyolország alkotmánya értelmében egyenlőek, egyik sem kaphat privilégiumot. Az összefogásban kulcsszerepet vállalt az egyik legnagyobb, szocialista vezetésű Kasztília-La Mancha közösség is, amelynek elnöke, Emiliano Garcia-Page hónapok óta kritizálja saját pártját amiatt, hogy törvénytelen megállapodások révén tud csak hatalmon maradni.

Carles Puigdemont a közelmúltban azzal fenyegette meg Pedro Sánchezt, hogy ha nem teljesíti a kormányalakítási paktumban foglaltakat, akkor pártja a júliusi választásokon győztes Néppárt (PP) oldalára áll és támogatni fog egy bizalmatlansági indítványt a szocialista kormánykoalíció ellen.

Ha Sánchezék nem tudják kielégíteni a katalánok elvárásait, úgy a progresszív kormány eleve fenntarthatatlan helyzetbe kerül, mivel szeparatista szövetségeseik nélkül egyetlen törvény elfogadására sem lesznek képesek.

Borítókép: Pedro Sánchez miniszterelnök a képviselőházban a 15. spanyol parlament alakuló ülésén Madridban 2023. november 29-én (Fotó: MTI/EPA/EFE/Chema Moya)