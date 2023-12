Robert C. Castel elmondta, miért veszélyes a kétállami megoldás Izraelben

– Hogyan szólhatnak bele a háborúba a húszi lázadókhoz és a Hezbollahhoz hasonló csoportok?

– A húszik, a Hezbollah és más csoportok több mechanizmust működtetnek ahhoz, hogy beleszóljanak ebbe a háborúba. Ami a Hezbollahot illeti, megpróbálnak izraeli csapatokat, izraeli politikai figyelmet elvonni a gázai konfliktusról. Paradox módon a fenyegetés túl sikeressé vált: Izraelnek evakuálnia kellett az északi határ menti településeket, és most már Izrael azt mondja, hogy ezek a lakosok nem tudnak visszaköltözni addig, amíg a Hezbollah el nem takarodik onnan. Tehát most már Izrael akarja ezt a háborút, úgyhogy kicsit nehéz valakit elrettenteni úgy, hogy ő maga is akarja ezt a konfliktust. A Hezbollah másik problémája, hogy van egy bizonyos politikai felelőssége is, ilyen szempontból a saját sikerének az áldozata. A húszik három mechanizmus útján próbálják Izraelt elrettenteni és rákényszeríteni, hogy leállítsa ezt a háborút. Az egyik a rakétákkal és drónokkal végrehajtott támadások, a másik az izraeli hajózás megbénítása. A harmadik pedig olyan károkat okozni Izrael megítélésének a nemzetközi közösségben, amely arra kényszeríti, hogy lezárja ezt a háborút. Amit látunk, hogy Irán eddig megpróbálta az összes lapját kijátszani, de ezekkel a lapokkal nem sikerült elérnie, hogy Izrael megállítsa a háborút – ezt egyik elemző se mondta ki eddig. Iránnak ez különösen fájhat, hiszen regionális hegemóniára törekszik, az eszközei is megvannak, és mégsem tudja ezeket használni a céljai eléréséhez.

A húszikra visszatérve, bizonyos szempontból ők is a saját sikerük áldozatai lettek. Amíg csak az izraeli hajózást piszkálták, addig az a lőtéri kutyát nem érdekelte Izraelen kívül. Amikor viszont a hajózási útvonal elvágásáról van szó, akkor hirtelen megjelennek a kínaiak vagy Egyiptom, akik igyekeznek azon dolgozni, hogy az útvonalak megnyíljanak. A húszik is tehát túllőttek a célon a tengeri stratégiájukkal.

– Milyen módon változott meg az ön élete a mindennapi munkát tekintve az izraeli–palesztin háború óta?

– Nekem megmaradt a napi munkám, a gyerekek nem jártak hosszú ideig iskolába a rakétázások miatt, plusz a hadsereg is néha beránt, hogy csináljak mindenféle dolgokat – bár szerencsére rövidebb időkre, mert nem vagyok már mai csirke. A környezetünk viszont sok szempontból megváltozott, például hogy még több fegyveres civil van az utcákon. A munkahelyeken nagy hiány van, mert rengetegen elmentek a hadseregbe. Az én munkahelyemen is gyakorlatilag az alattam levők elmentek, és hogyha engem behívnak, akkor a velem dolgozó illető egyedül marad. A beszállítóktól is szinte mindenki elment katonának, egyszerűen nincs ember, aki ezeket a szolgáltatásokat adja. Plusz akkor ott vannak a gyerekek traumái, a kérdései a rakétázások miatt…

– Melyik félnek kedvez alapvetően az, hogy ilyen sokáig elhúzódik ez a konfliktus? Kiknek az érdekeit szolgálja?

– Ezt is több dimenzióban kell megvizsgálnunk. Katonai dimenzióban minél tovább tart ez a konfliktus, annál alaposabb munkát tud végezni Izrael a Hamász politikai és katonai munkájának felszámolásában – nem beszélve arról, hogy kevesebb civil áldozat is lesz, hiszen kisebb intenzitással tudja végrehajtani a katonai műveleteket az izraeli sereg. Ha Irán és a Hamász érdekeit nézzük, akkor a háborúnak itt és most le kellene zárulnia. Politikai síkon én azt gondolom, hogy Izraelnek is az az érdeke, hogy a háború minél hamarabb érjen véget, mert látjuk azt, hogy milyen rohamosan fogy Izrael támogatása elsősorban az Egyesült Államokban és a Nyugaton, ilyen szempontból pedig a palesztinok érdeke a háború elhúzódása. Az is igaz ugyanakkor, hogy akit holnap a katonák lelőnek Gázában, azt kevésbé boldogítja, hogy Izraelnek két hét múlva kisebb lesz a támogatottsága mondjuk Norvégiában.

Ami a háborút illeti, körülbelül egy hónapon belül fogjuk látni ennek az intenzív szakasznak a kifutását. Izrael északi részén már a harmadik stádiumában jár a katonai művelet, a tisztogató akció. A Gázai övezet déli részén a második, hódító szakaszában van a háború, a legdélebbi ponton pedig még el se kezdődött az áttörés se, szóval ott nagyon kezdeti fázisban van a háború.

– A Hamász halomra öli a sajátjait, a civileket és az izraeli katonákat is, név szerint a terrorszervezetet azonban nem ítélik el olyan elánnal, mint Izraelt. Valóban elnézőbbek Nyugaton a palesztinokkal, mint az izraeliekkel?

– Eleve akik ezekben a szervezetekben dolgoznak, azok globalista beállítottságúak. Izrael, mint a nemzetállam prototípusa a nyugati világban még mindig pont a 180 fokos ellentettje mindennek, ami a progresszivizmus alapját képezi. Tehát a család, vallás, haza alapgondolata maga a patás ördög a progresszív globalisták számára. Egy másik ilyen ok, hogy Izrael úgy rögzült a nemzetközi köztudatban, mint egy ilyen fehér gyarmatosító nép. Ezzel szemben a lakosság az európai menekültekből áll, akik a holokauszt után kerültek ide, valamint az afroázsiai államokból kiűzött zsidókból. Nincs semmilyen valóságalapja a fenti szóbeszédnek, de így rögzült többek között a baloldali hangok miatt. Így rögzült Izrael a köztudatban, és egyszerűen nagyon nehéz kigyomlálni.

A Hamász áldozatnak állítja be magát, márpedig az áldozat mindent elkövethet és őt nem terheli semmilyen bűn, ha valamilyen gonoszságot elkövet. Minden az állítólagos elnyomó bűne – pedig senki nem nyomja el őket a terrorista vezetőkön kívül.

Ráadásul az ENSZ tagállamainak körülbelül az egyharmada iszlám vallású vagy jelentős muszlim lakossága van, ez már eleve ad egy Izrael-ellenességet ezeknek a nemzetközi szervezeteknek.

Borítókép: Izraeli katona terepjáróval a Gázai övezet határtérségében, Dél-Izraelben az izraeli–palesztin háború idején (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)