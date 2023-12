Vulkánkitörésre ébredtünk az év utolsó napján + videó

Kamcsatkán rövid szünet után újra kitört a Kljucsevszkaja Szopka. A tudósok két erőteljes kitörést is regisztráltak, az első 5,5 kilométeres magasságba lőtte ki a hamufelhőt, majd fél órával később egy hamuoszlop egy kilométerrel magasabbra, azaz 6,5 kilométerre emelkedett.

Veszélyessé vált a repülés a környéken, ugyanis fennáll annak a veszélye, hogy a vulkáni hamuoszlop akár hét kilométer magasra is felérhet, ami pedig már veszélyeztetheti a polgári repülőgépeket is, a kis repülőkről nem is beszélve.

Idén több vulkánkitörésről írtunk már mi is, feltört a magma a föld alól Izlandon is, hozzánk látványos és ijesztő videókkal jutott el a híre. Szerencsére a városokat elkerülte, senki nem sérült meg, de az emberek nem tudták otthon tölteni a karácsonyukat.