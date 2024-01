Diszkriminálva érzik magukat a férfiak

A dokumentum rámutat, a férfiak ellenállása érezhető a „társadalom fejlődésével” kapcsolatban: a férfiak 37 százaléka (+3 százalékpont) úgy véli, hogy a feminizmus veszélyezteti a pozíciójukat.

Emellett minden ötödik 25 és 34 év közötti férfi normálisnak tartja, hogy többet keres, mint az azonos pozícióban lévő női kollégája.

A francia férfiak 70 százaléka ugyanakkor úgy véli, hogy a férfiaknak anyagi felelősséget kell vállalniuk a családjukért, hogy kiérdemeljék a társadalomban a tiszteletet.

A társadalom megbünteti a férfiakat, csak mert férfiként viselkednek

A spanyol férfiak is hasonlóan gondolkoznak a feminizmusról, mint a franciák. A spanyol Nemzeti Szociológiai Kutatóközpont felmérése szerint a férfiak 44 százaléka egyetértett azzal, hogy a társadalom „olyan messzire jutott a nők egyenjogúságának előmozdításában, hogy a férfiakat ma már diszkriminálják”, számolt be róla a The Telegraph brit lap.

Sőt, a nők közel egyharmada szintén egyetértett ezzel az állítással.

A válaszadó férfiak közül leginkább a fiatalok érezték magukat diszkrimináltnak. A 16–24 éves korosztályban 52 százalékuk érezte úgy, hogy a nők egyenjogúságára való törekvés túl messzire ment.

Az, hogy a fiatal férfiak érzik magukat leginkább diszkriminálva a feminizmus miatt, az Egyesült Államokban is megfigyelhető.

Egy amerikai felmérésből kiderült, hogy míg 2019-ben a fiatal férfiak csak kevesebb mint egyharmada számolt be arról, hogy diszkriminációt tapasztalnak az amerikai társadalomban, addig most, mindössze négy évvel később a fiatal férfiak közel fele (45 százalék) már úgy véli, hogy a férfiak nemi alapú megkülönböztetéssel szembesülnek.

A fiatal férfiak egy része szerint a feminizmus a nemek közötti egyenlőség iránti elkötelezettségből a férfiak megbüntetését célzó ideológiává változott, és a férfiak fele egyetért azzal a kijelentéssel, hogy manapság úgy tűnik, a társadalom megbünteti a férfiakat, csak mert férfiként viselkednek.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)