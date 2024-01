Ez most már hivatalos: Zelenszkij úgy táncol, ahogy Biden fütyül

Oroszország 2024-ben a GDP nyolc százalékát költi majd hadi kiadásokra, ami a Szovjetunió felbomlása óta először fogja meghaladni a szociális kiadásokat. A Bloomberg rovatvezetője felhívja a figyelmet, hogy ezzel szemben Ukrajna kevesebb erőforrással rendelkezik. A múlt év végéig bőkezű támogatást kapott az Egyesült Államoktól, az Egyesült Királyságtól, az Európai Uniótól és más nyugati szövetségesektől. De a lelkesedésük egyre csökken.

Természetesen Ukrajnának fel kellene pörgetnie a saját lőszergyártását, de ezt könnyebb mondani, mint megtenni

– fogalmazza meg Andreas Kluth.

Zelenszkij nehéz helyzetben van a szerző szerint, mert meg kell tartani a látszatát annak, hogy semmit sem enged az eredeti terveiből, hogy mindent visszafoglaljon, amit az oroszok fennhatóságuk alávontak, ugyanakkor a jelenlegi helyzetben támadásról védekezésre kell átváltaniuk.

Miközben több százezer ukrán halt meg a fronton. Zelenszkijnek az az egy lehetősége maradt, hogy a háttérben megegyezik Sulivannel.

Persze, abbahagyjuk a nyugati Abrams, Leopard és Challenger tankjainkkal a harcot, miközben az oroszok drónokkal támadnak minket felülről. Abbahagyjuk, mert ennek semmi értelme. Ehelyett megpróbáljuk megtartani, amink még van, még akkor is, ha a megszállt Ukrajnában élő honfitársaink azt fogják hinni, hogy cserbenhagyjuk őket. Azért tesszük ezt, mert az időt a mi szövetségesünkké kell tennünk, nem pedig Putyinévá. De csak akkor tudjuk megvédeni a vonalainkat, ha önök az Egyesült Államokban és Európában továbbra is küldik nekünk a drónokat, rakétákat és töltényeket, valamint az áthatolhatatlan erődítmények építéséhez szükséges készleteket.

A Bloomberg szerzőjének cikkében sok újdonság nincs, hiszen az ukrán ellentámadás kudarca már tavaly egyértelmű volt, és az is várható volt, hogy az Egyesült Államok valami hasonló lépésre utasítja Volodimir Zelenszkijt. Már a decemberi találkozó kapcsán a The New York Times is megírta a védekező stratégiára történő átállás amerikai igényét.

Az amerikaiak egy konzervatív stratégiát szorgalmaznak, amely arra összpontosít, hogy Ukrajna tartsa meg a birtokában lévő területeket, ássa be magát, és az év folyamán gyűjtsön készleteket és építse újra erőit.

A lap azt is hozzáteszi, hogy a stratégiaváltás azután következett, hogy Ukrajna hónapok óta tartó ellentámadása kudarcot vallott az orosz hadsereg által elvesztett területek visszaszerzésében, és hogy „hetekig tartó, gyakran feszült találkozók zajlottak a vezető amerikai tisztviselők és ukrán kollégáik között”.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök (j) ukrán partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadja a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2023. december 12-én (Fotó: MTI/EPA/Abaca Press pool/Yuri Gripas)