„Nem kell a blabla. Papírra vésett következményeket akarunk” – üzenik a tüntető gazdák Brüsszelnek

„Emberi lények vagyunk, mi etetjük a lakosságot, mi tesszük a magunk dolgát, ez egy nagyon nehéz munka a család szempontjából és nem ismerik el, hogy mennyit érünk a Maslow piramis szempontjából” – vélekedett egy gazdasszony, aki hozzátette:

Az emberek első fiziológiai szükséglete, az evés és ivás. És mi kiszolgálói vagyunk ennek a szükségletnek, és nem akarunk a kormányzati segélyektől függeni, azt akarjuk, hogy méltányosan, értékünknek megfelelően ismerjenek el minket. Ezért vagyunk ma itt, hogy békésen demonstráljunk, nem akarunk semmit sem összetörni, tényleg azt akarjuk, hogy meghallgassanak minket. Azt akarjuk, hogy támogassanak és segítsenek minket.

A megszólaló úgy összegezte elvárásaikat, hogy „nem kell a blabla, papírra vésett következményeket akarunk”.

Felirat: Békét ígértek neked, jólétet ígértek neked, de háborúba és szegénységbe vezettek Fotó: Manninger Miksa

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az elmúlt hetekben Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Romániában és Spanyolországban is tüntettek a gazdák, utakat torlaszoltak el, blokádokkal hívták fel a figyelmet nehéz helyzetükre. Az elmúlt napokban Belgiumban is elindultak a demonstrációk, a termelő csütörtökre Brüsszelbe szerveztek nagyszabású megmozdulást, éppen az uniós állam- és kormányfők csúcstalákozójának idejére. Az első tiltatkozók már szerda este megérkeztek a belga fővárosba.