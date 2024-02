Brüsszelben elkezdődött a vadászszezon

Lajkó Fanni szerint nem is kell Brüsszelig mennünk a hazánkkal szembeni támadásokért, hiszen a kormány elleni boszorkányüldözéshez a magyarországi baloldal is hozzájárult. Bár a 2022-es választás után csúnyán lebuktak, hogy milliárdokat fogadtak el a Soros-birodalomtól az Action for Democracyn keresztül, ez utóbbi szervezet most azon dolgozik, hogy NGO-kat mozgósítsanak az európai parlamenti választások előtt azokban az országokban, amelyeket ők „csatatér államoknak” neveznek. Ilyen például Magyarország vagy Olaszország, ahol nem liberális, hanem nemzeti kormányok vannak.

A sorsdöntő európai parlamenti választás előtt további támadásokra is számíthatunk, és fontos, hogy a magyar állam ezekre megfelelően reagáljon. Ezért van kiemelkedő jelentősége a szuverenitásvédelmi törvénynek és a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak, amelyek a külföldi beavatkozást vannak hivatva megakadályozni.

Egyértelmű, hogy az uniós intézmények nem az uniós polgárok érdekeit védik, ezért fontos, hogy a szavazófülkében a józan észre hallgassanak a tagállamok választói, hiszen

Brüsszelben tarthatatlan ez az állapot

– zárta gondolatmenetét az Alapjogokért Központ elemzője.

Borítókép: Törcsi Péter operatív igazgató és Lajkó Fanni elemző az Alapjogokért Központ sajtótájékoztatóján (Forrás: Alapjogokért Központ)