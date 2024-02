Brutális halálozási arányt hozhat magával egy új világjárvány

Fel kell készülni egy új járványra

Mi az az „X-betegség”, amely akár hússzor halálosabb lehet, mint a Covid 19? Az egészségügyi szakemberek a davosi Világgazdasági Fórumon jelentették be, hogy fel kell készülni egy újabb járványra, amely a koronavírusnál is halálosabb lehet. A definíció szerint az „X-betegség” egy még ismeretlen kórokozó által okozott fertőző betegségre utal, amely a következő súlyos világjárványt okozhatja. Habár maga a betegség hipotézis, globális szinten stratégiai tudományos programok indultak.

WHO director urges pandemic treaty to fight against Disease X https://t.co/AKeY9JJLVm — Raasta786 (@AirMshlRkalim) February 1, 2024

Az Egészségügyi Világszervezet, azaz a WHO oldalán azt írja, világszerte nagyon nagy a potenciális kórokozók száma, miközben a betegségek kutatására és fejlesztésére rendelkezésre álló források korlátozottak. A világszervezet közölte azon betegségek listáját is, amelyek leginkább képesek lehetnek egy járványt előidézni. Ezek között van a teljesség igénye nélkül, egyebek mellett a krími-kongói vérzéses láz, az ebola, a Marburg-vírus, a Lassa-láz, a Zika, de a Covid 19 is. A listán rajta van az X-betegség is, amely egy új fertőzés nevére utal.

Bohucki Nebojsa járványügyi szakorvos (Fotó: Magyar Nemzet/Kozma Zoltán)

A Covid volt az első X-betegség

Bohucki Nebojsa szerbiai járványügyi szakorvos a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta, az „X betegség” egy hipotetikus, még nem létező betegség. Kiemelte: a WHO szakemberei évekkel ezelőtt összeállítottak egy listát azokról a betegségekről, amelyek világjárványt okozhatnak. 2018–ban került fel erre a listára az X-kór, amelynek nem tudják a nevét, a kórokozóját, nincs ellene védőoltás, de azért kell, hogy rajta legyen a listán, mert, ha egyszer jön egy új betegség, akkor az jöhet az X helyére. Az első X-kór nem volt más, mint a Covid 19 – tette hozzá a szakember.

Nagyon rövid idő telt el 2018 és 2020 között, azaz a Covid megjelenésééig. Ebben az időben viszont hiába beszéltek sokat, de nem tettek semmit. Most viszont megint beszélnünk kell ismét, s fel kell hívni a figyelmet, hogy az egész világ felkészüljön a következő pandémiára. Azt nem lehet tudni, hogy mi okozza majd a világjárványt, de az a folyamat, ha megindul, nem tudjuk majd megállítani

– emelte ki Bohucki.