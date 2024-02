Eltűnt a TikTokról a kedvenc zenéje? Ez állhat a háttérben! + videó

Többek között Taylor Swift és Drake zenéi sem érhetőek el a TikTokon, de a Weekend zenéire sem lehet már tartalmat előállítani csütörtök óta. Az ügy hátterében az áll, hogy szerdán lejárt a lincenszerződése az Universal Music Group (UMG) és a TikTokot működtető ByteDance techcég között.

(Fotó: TikTok)

A közös történetük nem baráti viszonnyal ért véget, hiszen a zenei cég megfélemlítéssel vádolta a a TikTokot a szerződés újratárgyalásai során.

Állítólag a TikTok töredék árat akart csak fizetni azért, hogy hozzáférhessen a Universal hatalmas zenei katalógusához. Emellett pedig a kiadónak az sem tetszett, a TikTok lehetővé teszi, hogy platformját „elárasszák az AI által generált felvételek”.

A TikTok válasza szerint az UMG „saját kapzsiságát művészei és dalszerzői érdekei fölé helyezi” − írják a hivatalos kommünikéjükben. Azt is megírták, sajnálják, hogy úgy döntött a kiadó, elhagyja a platformot, ahol több mint egymilliárd ember fedezhette fel az előadóik zenéit. Csütörtökre pedig el is távolították a zenéket a platformról. A kiadó szóvivője csütörtökön azt mondta a CNBC-nek, hogy mivel a licencszerződés lejárt, „a TikTok most eltávolítja a hangot”.

Miért fájhat ez mindkét félnek?

A TikTok olyan platformmá vált az elmúlt időszakban, ahol még a régebbi dalok is vírusvideók alapjai lehetnek, ha felkapják és használják a felhasználók a platformon közzétett videókon. Az egyik legutóbbi trend Sophie Ellis-Bextor Murder on the Dancefloor című száma lett, ami egy filmnek köszönhetően lett a TikTok-felhasználók kedvence több mint tíz év után. Ő sem örül ennek az egésznek, de cserébe adott egy acapella verziót a zenéjéből.

Ugyan, most csak a Universal döntött úgy, hogy elhagyja a social media ezen ágát, általában elmondható, hogy a kiadók vitatkoztak már arról, hogy a TikTok eleget fizet-e azoknak az előadóknak, akiknek dalai szerepelnek a rövid videókban. Legutóbb a Warner kiadóval sikerült megállapodnia a TikToknak. Az UMG szerint teljes bevételének mindössze egy százaléka származik TikToktól, annak ellenére, hogy a közösségi oldalnak „egyre nagyobb felhasználói bázisa van, gyorsan növekednek a hirdetési bevételei és egyre nagyobb a zenei alapú tartalomtól való függése”.

Borítókép: Taylor Swift Anti-Hero című száma (Forrás: Taylor Swift hivatalos YouTube-csatornája)