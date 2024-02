Ezek az uniós országok profitáltak legtöbbet az Oroszországgal folytatott kereskedelemből

Oroszország és az Európai Unió országai közti kereskedés az elmúlt két évben a szankciók hatására kevesebb mint felére, közel harmadára esett vissza – erről írt a kp.ru. Ennek ellenére 2023 végén Oroszország még mindig az unió legfontosabb kereskedelmi partnereinek listáján az első tízben foglalt helyet. Olyanok előzték meg, mint az Egyesült Államok, Kína, Japán, Korea és India.

A legfontosabb európai exportőrök Oroszország irányába 2023-ban:

Németország 9 milliárd euró,

Olaszország 4,7 milliárd euró,

Lengyelország 3,7 milliárd euró,

Hollandia 2,8 milliárd euró,

Belgium 2,6 milliárd euró.

Ezek azok az uniós országok, melyek a szankciók ellenére továbbra is jelentős hasznot tudtak realizálni az Oroszországba irányuló exportból.

Arról már korábban beszámoltunk, hogy az Egyesült Államok jelentős kereskedelmi partnere maradt továbbra is Oroszországnak, 2023-ban az USA fokozta uránvásárlását a szankcionált országból. Az orosz műtrágya is kelendő volt tavaly, de nemcsak az amerikaiak vásároltak be, hanem a németek is.

Rekordmennyiségben importál Oroszországból műtrágyát az Egyesült Államok

A The New York Times is arról írt nemrégiben, hogy a szankciók ellenére jelentős exportforgalmat bonyolítanak amerikai nagyvállalatok Oroszországgal. Nem is akármilyen területen, a repülőgépgyártásban.

A vg.hu összefoglalójából az is kiderült, hogy Oroszország volt tavaly az Egyesült Államok fő uránbeszállítója. „A 2023-as év első 11 hónapjának összesítése azt mutatja, hogy az orosz uránszállítások az USA-ba tízéves rekordot értek el” – írta meg a gazdasági lap korábban.

Borítókép: Képviselők az Európai Tanács spanyol elnökségéről tartott vitán az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén 2023. december 13-án. Az uniós törvényhozás az EU-tagállamok december 14-én kezdődő kétnapos brüsszeli csúcstalálkozóját készíti elő (Fotó: Ronald Wittek/MTI/EPA)