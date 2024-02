Háború nélkül is elveszíti embereit az amerikai légierő

A probléma, úgy tűnik, nem új keletű a Pentagon számára; de nem világos, hogy milyen lépéseket tesz a balesetek elkerülése érdekében.

A kongresszus még 2019-ben létrehozta a Katonai Repülésbiztonsági Nemzeti Bizottságot, amelyet azzal bíztak meg, hogy feltárják a repülőgép-balesetek okait. Erre az ösztönözte a Pentagont, hogy 2013 között összesen 224 katonát, 186 repülőeszközt veszített el különböző balesetekben, amelyek nem mellesleg 11,6 milliárd dollárnyi (4100 milliárd forint) kárt okoztak a hadseregnek.

A bizottság 2020 decemberében adta ki végleges jelentését, amely számos ajánlást tett. Többek között javasolták, hogy a Pentagon hozza létre a Közös Biztonsági Tanácsot (JSC). „A minisztériumon belül a repülésbiztonságra összpontosító, magas szintű, felhatalmazott vezetés nélkül a repülésbiztonság soha nem kapja meg a szükséges következetes hangsúlyt és forrásokat ahhoz, hogy a biztonság prioritássá váljon” – állt a bizottság zárójelentésében.

A JSC-t létre is hozták 2020-ban az ajánlásoknak megfelelően, a hírek szerint azonban valami nagyon félresikerülhetett,

hiszen nem csökkent a balesetek előfordulási aránya,

sőt még romlott is a helyzet. Legalábbis ez olvasható a Heritage Foundation 2024 Index of U.S. Military Strength című elemzésében.