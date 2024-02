Megalakult az új szerb parlament – a magyar ügyekért száll síkra a VMSZ

A szerb pártok mellett öt kisebbségi párt is bekerült a törvényhozásba. A bosnyák kisebbség két pártjának kettő-kettő, az orosz, valamint az albán kisebbségnek pedig egy-egy képviselője került be a törvényhozásba. A Vajdasági Magyar Szövetségnek (VMSZ) hat politikusa ülhet be a parlamenti patkóba. A legnagyobb délvidéki magyar párt az előző választáson öt mandátumot szerzett.