Oroszország megnyugtató üzenetet küldött Romániának

Szerinte ez a lehetőség Romániát is aggodalommal tölti el, a lakosságnak is fel kell készülnie az esetleges háborúra, be kell vezetni az önkéntes katonai szolgálatot, hogy a 35 év alatti lakosság megtanulhasson lőfegyverrel bánni, nehéz terepen tájékozódni vagy védekezni egy vegyi támadás hatásai ellen.