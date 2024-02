Szorosabb együttműködést szorgalmaz Indiával Szijjártó Péter

Indiába utazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a Facebook-oldalán arról számolt be, magyar idő szerint szerda reggel már indiai hivatali kollégájával, Subrahmanyam Jaishankarral ült tárgyalóasztalhoz az ázsiai ország fővárosában, Új-Delhiben.

Magyarországnak elemi érdeke, hogy a lehető legszorosabb együttműködést építsük fel Indiával

– emelte ki Szijjártó Péter.

A tárcavezető rámutatott: India fő célja, hogy rövid időn belül a világ harmadik legnagyobb gazdaságává váljon, miközben lakosságszámban már most a világ éllovasa, és a globális politikában betöltött súlya is egyre jelentősebb. A külügyminiszter szerint a magyar–indiai együttműködést megkönnyíti, hogy a világpolitika feszítő kérdéseit hasonlóképpen ítéljük meg, India is a békét akaró országok táborához tartozik, ellenzi a nemzetközi szervezetek működésének átpolitizálását és a fegyveres konfliktusok tárgyalásos lezárását szorgalmazza.