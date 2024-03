Brüsszel a káoszba és tehetetlenségbe fulladhat

Ha a közvélemény-kutatások a valóságban is megmutatkoznak majd, akkor az Európai Unió intézményeiben eluralkodhat a káosz. Lehetetlen lesz például az Európai Bizottság vezetését megválasztani, mert a korábbi alkalmakkal ellentétben a jobboldali erők nem engedik, hogy a balliberális erők lenyomják a torkukon az akaratukat.

A Wpolityce lengyel portál felidézi, hogy Ursula von der Leyen ennek a káosznak a vezetésére jelentkezett ismét.

Az esélyei éppoly csekélyek, mint a tekintélye – mindenhol, kivéve Lengyelországban, ahol a kormány folyamatosan tiszteleg előtte. Tusk miniszterelnök már megígérte neki a támogatását, és nem tudni, hogy ezzel bármit is nyerhetnénk

– olvasható a portál egyik véleménycikkében, amely szerint Ursula von der Leyen az újrázási szándékával bebizonyította, hogy nincs szégyenérzete a most lejáró katasztrofális brüsszeli ciklus miatt.

Az NTV német tévécsatorna azt állítja, hogy Von der Leyen már megállapodott a megválasztásáról Friedrich Merzcel, a német kereszténydemokraták vezetőjével, valamint Emmanuel Macron francia elnökkel.

Annak ellenére, hogy Brüsszelben az Európai Parlament három legnagyobb frakciója – az Európai Néppárt, a szocialisták és a Renew Europe – a képviselők 60 százalékával rendelkezik, Von der Leyen már 2019-ben is alig szerzett többséget. A helyzet pedig most még bonyolultabb lehet azzal, hogy Macron elnök pártja és a Renew is komoly vereség elé néz. A francia elnök pártja egyébként még mindig képtelen volt megválasztani a vezetőjét. Ursula von der Leyen nem fogja élvezni az Európai Néppárthoz (EPP) tartozó francia republikánusok támogatását sem, ami a francia szavazatok további hét százalékát jelenti.

Borítókép: Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) nemzetgyűlési frakcióvezetője beszédet mond a párt június 9-i európai parlamenti választások előtti nyitó kampánygyűlésén Marseille-ben 2024. március 3-án (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)