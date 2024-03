Európai parlamenti képviselő lehet a szélsőbaloldali aktivista

Olasz ellenzéki politikusok is jelen lesznek Ilaria Salis bírósági perén – írja az olasz sajtó. Óriási figyelemmel kíséri az olasz média a Budapesten letartóztatott szélsőbaloldali nő ügyét, akit március 28-án hallgat ki újra a bíróság. Hét olasz baloldali parlamenti képviselő, a Demokrata Párt, az Élő Itália, az Öt Csillag Mozgalom képviselői személyesen jelennek meg. A gyanúsított apja az olasz sajtónak a kihallgatást megelőző napon úgy nyilatkozott, „ki kell szabadítanunk onnan”.

Abban reménykednek, hogy még ma döntés születik Ilaria budapesti házi őrizetbe helyezéséről.

Nessun passo indietro della giustizia ungherese: #IlariaSalis in aula con la catena e le manette.



Al suo capezzale per sostenerla, le onorevoli del Pd @lauraboldrini e @szampa56. pic.twitter.com/bG7G2hpcHB — Francesca Totolo (@fratotolo2) March 28, 2024

Roberto Salis szerint amennyiben ezt visszautasítanák, az zavarba ejtő lenne az olasz intézményekre nézve. Salis apja arról számolt be a sajtónak, hogy bár a börtönkörülmények javulását tapasztalta lánya, hajszárítót is kapott, a napi 23 órás zárt falak közötti tartózkodást azonban továbbra is borzasztó rosszul viseli. A börtönrezsim szigorú szabályzata valószínűleg nem tűri a fogva tartott nő körülményei további enyhítését – számol be az Il Corriere della Sera napilap hasábjain Roberto Salis a budapesti viszonyokról. A sajtóorgánum már a cikk címében jelzi, Ilaria engedélyezte, hogy a láncra vert bírósági felvételeket közzétegyék. Eugenio Losco milánói védőügyvéd beszámolója szerint a fogva tartott nő családtagjait, tolmácsát és ügyvédeit megfélemlítő szélsőjobboldali csoport várta a bíróság bejáratánál – írja a lap.