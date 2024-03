A Kalasnyikov-gazdaság pedig azt is jelentette, hogy bizonyos képességeket megtartottak, és akkor is fönntartották a gyárat, a szaktudást és egyebet, amikor nem érte meg. Míg ez Ntyugaton, a profitorientált Nyugaton leépítették. Az ukránok ötödannyi gránátot lőnek el most naponta, mint az oroszok. Mégis háromszor nagyobb sebességgel lövik el a gránátokat, mint amennyire a nyugati, amerikai termelési kapacitások tudják pótolni