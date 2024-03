Koszovó elszakadása precedenst teremtett, s ez nem tetszik a Nyugatnak + videó

a szerbek nagyon jól tudják, hogy Koszovó mögött továbbra is felsorakoznak a NATO tagállamai, amelyek ellen Szerbiának semmiféle esélye nem lenne egy katonai konfliktusban. Ezt a koszovói vezetés is jól tudja, és annak ellenére, hogy nincs normális, rendesen felszerelt hadseregük, ez számukra is egyfajta biztosítékot jelent.