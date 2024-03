Magyarország érdeke az erős RMDSZ-képviselet a román politikában + videó

Minél erősebb a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselete a romániai politikában, annál jobban lehet támaszkodni a pártra a kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztésében – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Sepsiszentgyörgyön. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az RMDSZ elnökével, Kelemen Hunorral közös sajtóértekezletén azt hangsúlyozta, hogy a két ország együttműködésében az erdélyi és a székelyföldi magyarság a legbiztosabb és legfontosabb alapot tudja adni.

Nekünk, magyaroknak az érdekünk tehát, hogy minél jobb legyen a kapcsolatunk Romániával

– húzta alá.

Majd kifejtette, hogy ennek praktikus okai is vannak, például az, hogy tavaly ismét megdőlt a kétoldalú kereskedelmi forgalom csúcsa, és mára a szomszédos ország vált a magyar gazdaság harmadik legfőbb exportpiacává. „Ha azt nézem, hogy az elmúlt tíz esztendő során több mint a duplájára tudtuk növelni a kereskedelmi forgalmunkat és a Romániába irányuló kivitelünket is, akkor az világosan mutatja azt, hogy gazdasági szempontból is stratégiai jelentősége van a két ország együttműködésének” – mondta. „És érdekünk az, hogy ezt időről időre továbbfejlesszük. Nekünk érdekünk az, hogy Magyarország és Románia minél több ponton kapcsolódjon egymáshoz, értem ezt a szó átvitt, de szoros értelmében is” – tette hozzá. Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarországnak is érdeke, hogy Románia minél előbb beléphessen a schengeni övezetbe, a kormány ezért az európai uniós soros elnöksége idején is meg fog adni ehhez minden támogatást.

Ez részben gazdasági érdekünk, részben pedig a magyarországi és az Erdélyben és Székelyföldön élő magyarság közötti kapcsolattartást is jelentős mértékben meg fogja könnyíteni

– mutatott rá.