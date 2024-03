Nagy hibát követett el a Nyugat: nem számoltak Oroszország újjáéledésével

A professzor kifejtette, hogy a XX. század történelmének három nagy fordulópontja közül az utolsó 1990–91 volt, amikor

a Szovjetunió és a keleti blokk összeomlását követően új kezdet indult.

Míg 1945 és 1990 között, bár voltak nemzetközi válságok, néhány kivételtől eltekintve nem került komolyan veszélybe a második világháborút követően kialakult rend stabilitása, a világbéke, igaz mindez a terror nukleáris egyensúlyának jegyében zajlott.

Az időszakos hidegháborút feltehetően a második világháború borzalmainak még mindig nagyon közeli emléke miatt is felváltották a nemzetközi enyhülés szakaszai, például az 1970-es években

– jellemezte ezt az időszakot Hans-Christof Kraus.

A kétpólusú világ megszűnését követő több domináns elméletet ismertetett a történész:

Abban az időben naiv elmék a történelem feltételezett végéről kezdtek beszélni a Pax Americana és az USA által birodalmilag uralt földgolyó jegyében. Mások, akik már sokkal reálisabban gondolkodtak, a civilizációk összecsapásának közelgő globális politikai összecsapásaira mutattak rá, amelyek lehetséges következményei aligha voltak előre láthatóak. Mások viszont a globális politikai anarchia új szakaszától tartottak, és nem ok nélkül.

Először Németország újraegyesítésénél történt meg az az Európában is nyomon követhető folyamat, aminek során a Nyugat politikai dominanciája realizálódott és politikai eltoldást eredményezett keleti irányba. Az Európai Közösség, az Európai Unió és a NATO is kelet felé terjeszkedett, a balti államok tagországgá válásával pedig az egykori cári birodalom, majd később a Szovjetunió területének egy része is a nyugati szövetségek tagja lett– hívta fel a figyelmet a professzor.