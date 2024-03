Szijjártó Péter: Az igazi veszély a háború + videó

– Ami veszélyes, az a háború, a háborúban emberek halnak meg, a pusztítás tovább is terjedhet. Nem akarjuk, hogy ez megtörténjen, mert közvetlen veszélyeztetettjei lennénk – így reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lapunk kérdésére arra vonatkozóan, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Orbán Viktor veszélyes játékot játszik az orosz–ukrán háború kapcsán.

Szijjártó Péter Budapesten fogadta Igli Hasanit, az Albán Köztársaság kül- és Európa-ügyi miniszterét, és több megállapodást is aláírtak.

Szijjártó Péter beszédében elmondta, hogy az EU versenyképessége folyamatosan romlik és a hangulat sem jó jelenleg. – Frissességre van szükség, lendületre, új energiára, ezt pedig csak valahonnan kívülről kaphatjuk meg az EU-ban, ez pedig a Nyugat-Balkánt jelenti − mondta el a miniszter.

Hosszú ideje készülődnek a tagságra. Magyarország uniós elnökségének fő eleme lesz a nyugat-balkáni régió EU-csatlakozásának felgyorsítása. Ez kőkemény küzdelem lesz, hiszen a nyilvánossággal szemben elfoglalt állásponttal szemben, a zárt ajtók mögött, az EU sok tagállama a bővítés ellen van

− tette hozzá. Kiemelte, hogy tizenöt éve nem történt előrelépés ebben az ügyben Albániát tekintve. Legutóbb tíz éve tagjelölti státust kapott, ám a valós, érdemi tárgyalás nem kezdődött meg azóta sem.

Ha támogatók lennének, egy ilyen méltatlan helyzet nem állhatott volna elő. Albánia készen áll a csatlakozás tárgyalásának megkezdésére. Minél hosszabb a késlekedés, annál inkább hiteltenenebbé válik az EU a Nyugat-Balkánon

− fűzte hozzá a miniszter. Mindeközben pedig az európai kollégák panaszkodnak, hogy mások is integrálnák a régiót, mégsem történik előrelépés − jegyezte meg Szijjártó.

A magyar–albán kapcsolatok új dimenzióba léptek, a magyar tőke a Nyugat-Balkán egyik fő célpontja lett, több magyar vállalat is fontos stratégiai régiókban vált piacvezetővé − mondta Szijjártó Péter a két ország közötti együttműködésről.

Hatékony együttműködés Magyarország és Albánia között

Igli Hasani kifejtette, hogy Magyarország és Albánia képes jól együttműködni, és szeretnék még javítani az országok kapcsolatát. Júniusban Orbán Viktor is Tiranában járt, Szijjártó Péter pedig sűrűbben is jár az országba. Ez a jó viszony gyümölcsöző gazdasági kapcsolatokat is eredményez − emelte ki Hasani, majd hozzátette:

Magyarország fáradhatatlanul támogatja Albániát, a magyar elnökség kiemelte, hogy prioritás a Nyugat-Balkán csatlakozásának előmozdítása, ami jelzi, hogy mennyire fontos a munkánk. Szeretnénk, hogy minél többen megértsék, hogy mennyire fontos ez nekünk.

A Magyar Nemzet kérdésére Igli Hasani elmondta: – Nagyon sok terület van még, amiben tudjuk növelni Magyarországgal az együttműködést, ilyen például a turizmus, az idegenforgalom. Albánia az elmúlt időszakban az egyik fő célpont lett az európai turistáknak. De ezenkívül is ott van az energetika is, amit nagy figyelemmel kell kísérni. Az emberek közötti kapcsolat a legfontosabb, az együttműködés könnyen összejöhet a két állam között. Ki kell alakulni a megfelelő keretrendszereket, hogy több nagy magyar beruházás is tovább fokozható legyen, mint például a légi közlekedés, a bankszektor és a telekommunikáció − fűzte hozzá.