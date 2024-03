Szijjártó Péter: Magyarország minél szorosabb együttműködésben érdekelt az EU és Moldova között

Hozzátette, hogy hazánk még jól emlékszik a csatlakozási folyamat nehézségeire, a kormány ezért segíti Moldovát is a feladat teljesítésében, ezt célozza a most aláírt megegyezés is, amelynek keretében a Magyar Diplomáciai Akadémián ötven tisztségviselőnek nyújtanak képzést a kelet-európai országból, hogy eredményesek lehessenek a jogharmonizáció, a szükséges reformok végrehajtása során.