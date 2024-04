Meg kell őrizni a nemzeti hagyományokat

Éppen ezért 12 évvel ezelőtt létre tudott jönni Szerbiában az a kormánykoalíció, amelynek a Vajdasági Magyar Szövetség is a tagja, és létrejött a szerb–magyar kiegyezés a Vajdaságban. Helyretettük a múltat, a negyvenes évek múltját, sikerült hatályon kívül helyeztetni a szerbiai kormánnyal azokat a 1945-ben meghozott határozatokat, amelyekkel a kollektív bűnösség elve alapján megbélyegezték a magyarságot, és azt követően tudtunk az egzisztenciateremtés irányába fordulni, a közös infrastruktúra-fejlesztés irányába, és azóta Szerbiának nincs jobb partnere, nincs jobb szomszédja, mint Magyarország, és Magyarországnak nincs jobb partnere, szomszédja, mint Szerbia. Ehhez arra van szükség, hogy mi, vajdasági magyarok egységesek legyünk, és így tudunk sikeresek maradni. Az ország intézményrendszerén belül kell a gondjainkat megoldani, és erre teszünk kísérletet vajdasági szinten is és szerbiai szinten is. Ezt nevezném én vajdasági modellnek