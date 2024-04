Meztelen fotókat küldtek a politikusoknak

Több brit képviselő, parlamenti dolgozó, sőt egy politikai újságíró is kapott WhatsApp-üzeneteket egy számukra ismeretlen számról. A minta minden esetben hasonló volt: a küldő szerint egy politikai rendezvényen vagy egy bárban találkozott a politikussal. Ezután viszont hamar a szexre terelte a szót, és meztelen fotókkal bombázta az áldozatot. Akadt, aki ekkor behúzta a vészféket, de olyan is, aki bedőlt a csalónak, viszonozta a fotót és találkozni is próbált vele – persze sikertelenül.

Az igazán ijesztő az volt az üzenetekben, hogy a küldő meglehetősen behatóan ismerte az áldozat tevékenységét, mozgását.

A Politico brüsszeli hírportál kiberbiztonsági szakértőkkel vizsgáltatta meg az ügyről általa összegyűjtött bizonyítékokat. A szakemberek egyetértettek abban, hogy valószínűleg rosszindulatú tevékenységről, adathalászatról van szó. A támadások azonban nem voltak igazán kifinomultak, hiszen a több mint fél tucat esetben mindössze két telefonszámot használtak, ami az elkövetők „lustaságára vall”.

Az egyik számról jelentkező illető hol férfinak, hol nőnek adta ki magát, attól függően, hogy meleg volt-e a megtámadott személy.

A szakértők szerint a rosszindulatú üzenetekkel az lehetett a cél, hogy illetlen fotókat szerezzenek a brit parlamentben fontos pozíciókat betöltő áldozatokról, amelyekkel utána zsarolhatják őket.

Az ilyen és hasonló próbálkozások lehetnek szimpla romantikus csalások, de akár kémkedés is lehet a céljuk, az üzenetküldő alkalmazások pedig megkönnyítik az elkövetők dolgát – mondják a szakemberek. Az ezeken kapott üzenetek személyesebbek, mint az e-mail, könnyebben bedőlnek nekik az áldozatok. Ráadásul a bárhol megvásárolható olcsó SIM-kártyák és a virtuális telefonszámok korában az ilyen üzeneteket rendkívül nehéz lehet lenyomozni.

A legfontosabb üzenet az, hogy bárki, aki a Westminsterben [a brit parlamentben] dolgozik, számíthat ilyen dolgokra (…) bízzon a saját ösztöneiben, ne reagáljon, és jelentse, ha aggódik

– vonja le a következtetést az egyik a portál által megszólaltatott szakértő.

Nem csak online fenyegetik a politikusokat

A brit képviselőket nem csupán a kibertérben érik támadások. Mint arról beszámoltunk, akadtak példák közvetlen fizikai fenyegetésekre is, sőt

az elmúlt évtizedben két törvényhozó is gyilkosság áldozata lett.

Ma már nem övezi olyan társadalmi megbecsülés a honatyákat, mint korábban – mutatott rá az egyik konzervatív képviselő munkatársa. „Az emberek úgy érzik, névtelenül és következmények nélkül gyalázhatják a képviselőket” – tette hozzá.

Hiába tettek lépéseket a parlamenti hatóságok, a helyzet nem igazán javult, sőt odáig fajult, hogy az egyik törvényhozó irodáját felgyújtották. Az elmúlt hónapokban a közel-keleti válság tovább súlyosbította a szituációt.

Borítókép: A brit parlament épülete (Fotó: John Lamparski/NurPhoto/NurPhoto via AFP)