Öngól volt a konzervatív konferencia ellehetetlenítésének kísérlete Brüsszelben

„Nevetséges öngól” – idézte a magyargyűlölő Guy Verhofstadt liberális EP-képviselő szavait a Politico brüsszeli hírportál a belga fővárosban az elmúlt két napban megrendezett NatCon konzervatív konferenciáról szóló cikkében.

Filip Dewinter, a Vlaams Belang (Flamand Érdek) párt politikusa a sajtó képviselőinek nyilatkozik a Nemzeti Konzervativizmus Konferenciának (NatCon) otthont adó épület előtt Brüsszelben 2024. április 16-án (Fotó: MTI/AP/Virginia Mayo)

A portál és a jogállamiság bősz harcosa – a brüsszeli elit többi tagjához hasonlóan – azonban nem a szólásszabadság megsértését találta elítélendőnek, hanem azt, hogy három kerületi polgármester fontoskodása „olyan muníciót adott az Európai Unió fő kritikusainak kezébe, amiről nem is álmodtak két hónappal az európai választás előtt”.

A cikk szerint a betiltására vonatkozó igyekezet és a rendőri akció nélkül a NatConnak nem lett volna különösebb visszhangja a világsajtóban, így azonban nemzetközi felzúdulást váltott ki.

Mint arról beszámoltunk, a konzervatív konferenciának kétszer is helyszínt kellett váltania, mert biztonsági oknak álcázott politikai megfontolásból az eredeti helyszín, majd egy szálloda is megtagadta a rendezvény vendégül látását. A harmadik helyszín, a Claridge rendezvényterem kerületének polgármestere, Emir Kir is ki akarta ebrudalni a NatCont.

Polgármesternek lenni azt jelenti, hogy felelősek vagyunk a közbiztonságért

– írta az X-en Kir a konferencia ellehetetlenítését célzó törekvését indokolva.

Être Bourgmestre, c'est être garant de la sécurité publique.

Mon arrêté d'interdiction de cette manifestation s'est basé sur une analyse de l'Ocam.

Mon absence de sympathie pour ceux qui prêchent la haine est assumée mais c'est le maintien … 1/2 pic.twitter.com/wFOkBqphqo — Emir KIR (@emir_kir) April 17, 2024

A terem tunéziai–belga tulajdonosa azonban szembeszállt a hatóságokkal, és biztosította a konferencia lebonyolítását. A rendőrség kordont állított fel az épület előtt, és nem engedte belépni többek között a konferencia egyik előadóját, Eric Zemmour francia esszéírót és politikust.

A brüsszeli rendőrség botrányos akciója ellen számos politikus felemelte a szavát, köztük Rishi Sunak brit és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök.

A spanyol VOX párt európai parlamenti képviselője, Hermann Tertsch szerint a szocialisták és a néppártiak azért akarják elhallgattatni a konzervatív hangokat, mert félnek.