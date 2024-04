Tragédiába fordult a háború elől menekülő ukránok útja

Dunda György elmondta, megfigyelhető, hogy sok férfi több száz vagy akár ezer kilométer távolságból menekül Kárpátalja irányába, hogy aztán átszökjön Romániába, Magyarországra, Szlovákiába, vagy a hegyeken keresztül Lengyelországba.

Kettejük menekülése fordult most tragédiába, amikor a határ menti Tiszába fulladtak.

Az ukrán határőrség a jó idő beköszöntével megpróbálja minél jobban védeni a határszakaszt, ezt technikailag is fejlesztik, az ukrán határőrség létszámát pedig tizenötezerrel próbálják növelni – tette hozzá.

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, alig három hét múlva, május 18-án lép életbe az a nemrég, második olvasatban is elfogadott ukrán mozgósítási törvény, mely számos jogfosztó elemet is tartalmaz. Az erőszakos kényszersorozások már egyébként is hónapok óta rendszeresek Ukrajnában, az új törvény értelmében azonban már a külföldön tartózkodó ukránokat is köteleznék arra, hogy térjenek vissza Ukrajnába:

a hadköteleseknek legfeljebb hatvan napjuk lesz arra, hogy katonai nyilvántartásba vetessék magukat. Ellenkező esetben jön a bírság, a szankciók, végül bekopogtat a rendőrség is, mely erőszakot is alkalmazhat. Várhatóan a következő hónapok az Ukrajnából való szökésről fognak szólni.

Nemrég Kárpátalján, Asztély–Beregsurány ukrán oldalán történt egy érdekes eset. Egy beregszászi férfi jelentkezett határátlépésre, akinek a papírjait tüzetesebben meg akarta vizsgálni az ukrán határőrség, mielőtt átengedi. Sok ugyanis a hamis határátlépési engedély. A férfit bekísérték az irodába, aki meglógott onnan, és Magyarország irányába futott. Az ukránok azonban utolérték és a földre kényszerítették. A férfi azonban ügyesebb volt, kiszabadult, majd átszaladt a magyar oldalra, ahol már kulturált körülmények között átléphette a határt.

A helyzet Ukrajna nyugati határainál mindenhol ugyanez. Odessza megyében, a moldovai határ mellett sokan az út mellett hagyják hátra az autóikat, és úgy menekülnek át a zöldhatáron. Már nem számít semmi, ha a túlélésről van szó.