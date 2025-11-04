Rejtélyes dolog történt: szuperbiztos katonai bázisokra költöztek Trump emberei

A megüresedett rezidenciába Pete Hegseth hadügyminiszter költözött. Hegseth után több más Trump-kormányzati tisztviselő is katonai szolgálati lakásokba költözött a térségben. Marco Rubio külügyminiszter például szintén egy katonai házban él, bár családja Floridában maradt. Kristi Noem belbiztonsági miniszter a parti őrség tulajdonában álló kormányzati házban lakik, piaci bérleti díj mellett.

A jelenség azért keltett visszhangot, mert bár korábban előfordult, hogy egy-egy civil kormánytag ideiglenesen katonai lakásban élt, ilyen koncentrált beköltözési hullám nem volt megszokott.

Nem először fordult elő, hogy civil vezetők katonai szolgálati otthonokba költöztek Washingtonban. Amikor Robert M. Gateset George W. Bush elnök védelmi miniszterré választotta, nem volt saját lakása a térségben, ezért kormányzati rezidenciát kért, és beköltözött a Külügyminisztérium közelében található Navy Hill területére. Ezt a 12 hektáros komplexumot három admirálisi rezidencia alkotja, és a kongresszus külön engedélyezte Gates ott-tartózkodását bérleti díj fejében.