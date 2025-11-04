Washingtonban, a Fort McNair katonai bázison található 8-as számú rezidencia hosszú ideig az amerikai hadsereg vezérkari főnökhelyettesének hivatalos otthona volt. Amikor Donald Trump második elnöki ciklusa elindult, a ház üresen állt, mivel az újonnan kinevezett tábornok úgy döntött, nem költözik be, és egy másik, közeli katonai bázison marad – számolt be a The New York Times.
Rejtélyes dolog történt: szuperbiztos katonai bázisokra költöztek Trump emberei
Donald Trump második elnöki ciklusának kezdetén több magas rangú kormánytisztviselő is katonai szolgálati rezidenciába költözött a washingtoni térségben. Pete Hegseth hadügyminiszter elfoglalta a Fort McNair bázison azt az otthont, amely hagyományosan a hadsereg vezérkari főnökhelyettesének jár, míg Marco Rubio külügyminiszter és más kabinettagok szintén katonai lakásokban telepedtek le.
A megüresedett rezidenciába Pete Hegseth hadügyminiszter költözött. Hegseth után több más Trump-kormányzati tisztviselő is katonai szolgálati lakásokba költözött a térségben. Marco Rubio külügyminiszter például szintén egy katonai házban él, bár családja Floridában maradt. Kristi Noem belbiztonsági miniszter a parti őrség tulajdonában álló kormányzati házban lakik, piaci bérleti díj mellett.
A jelenség azért keltett visszhangot, mert bár korábban előfordult, hogy egy-egy civil kormánytag ideiglenesen katonai lakásban élt, ilyen koncentrált beköltözési hullám nem volt megszokott.
Nem először fordult elő, hogy civil vezetők katonai szolgálati otthonokba költöztek Washingtonban. Amikor Robert M. Gateset George W. Bush elnök védelmi miniszterré választotta, nem volt saját lakása a térségben, ezért kormányzati rezidenciát kért, és beköltözött a Külügyminisztérium közelében található Navy Hill területére. Ezt a 12 hektáros komplexumot három admirálisi rezidencia alkotja, és a kongresszus külön engedélyezte Gates ott-tartózkodását bérleti díj fejében.
Utódja, Leon Panetta is megkapta a lehetőséget, hogy ugyanebbe az épületbe költözzön, ám végül nem élt vele, mert a havi mintegy háromezer dolláros költséget nem tartotta indokoltnak, különösen úgy, hogy felesége nem követte volna. Ehelyett egy Capitolium-közeli lakást választott, amelyben korábban is lakott CIA-igazgatóként.
A védelmi minisztérium számára biztonságos kommunikációs rendszereket telepített a lakásába, és állandó őrség gondoskodott védelméről.
Panetta szerint ha a Trump-kormányzat magas rangú tagjait fokozott fenyegetés érte volna, a kormány akár új szolgálati otthonokat is építhetett volna számukra.
Nem egyértelmű, miért választotta a Trump-adminisztráció több tagja is a katonai bázisokon található lakásokat. Panetta és utódja, Chuck Hagel elmondták, hogy ők is kaptak fenyegetéseket korábbi éveikben, mégsem költöztek katonai rezidenciára, mivel saját otthonaikban is megfelelő biztonságot kaptak.
Panetta szerint mindazonáltal nemzetbiztonsági szempontból indokolt, hogy a Pentagon magas rangú tábornokai Fort McNairhez közel éljenek, hogy vészhelyzetben azonnal reagálni tudjanak.
Borítókép: A Fort McNair katonai bázis főkapuja (Fotó: AFP)
