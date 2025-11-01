Trump jött, látott és üzletet kötött

Miközben Európa háborús lázban ég és minden idejét az ukrajnai háborúnak szenteli, aközben az amerikai elnök elásta a csatabárdot Ázsiában. Donald Trump eddigi külpolitikájához híven jött, látott és üzletet kötött, többek között Japánnal és Dél-Koreával is. Kínával ugyan sikerült csökkenteni a feszültségeket, azonban konkrétumok továbbra sincsenek – írja friss elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Trump ázsiai útja sikeres volt, azonban Kínával továbbra sincs konkrét megállapodás

Fotó: SHEN HONG / XINHUA

Donald Trump amerikai elnök nemrég ázsiai körutat tett, ahol eddigi külpolitikai irányának megfelelően nem csak lezárt egy újabb konfliktust, de számos gazdasági megállapodást is kötött a régió több országával. A világgazdaság legdinamikusabban fejlődő térsége az amerikai–kínai rivalizálás helyszínévé vált.

Hszi Csin-ping kínai elnök áprilisban Vietnámba, Malajziába és Kambodzsába látogatott, megerősítendő a Kínával fennálló gazdasági kapcsolataikat. Javasolta továbbá a Kína és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) közti szabadkereskedelmi megállapodás elmélyítését, amiről a megállapodást október 28-án írták alá – éppen akkor, amikor Donald Trump is jelen volt az ASEAN-csúcson – írja az elemzés.