Trump jött, látott és üzletet kötött

Miközben Európa háborús lázban ég és minden idejét az ukrajnai háborúnak szenteli, aközben az amerikai elnök elásta a csatabárdot Ázsiában. Donald Trump eddigi külpolitikájához híven jött, látott és üzletet kötött, többek között Japánnal és Dél-Koreával is. Kínával ugyan sikerült csökkenteni a feszültségeket, azonban konkrétumok továbbra sincsenek – írja friss elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.
Donald Trump amerikai elnök nemrég ázsiai körutat tett, ahol eddigi külpolitikai irányának megfelelően nem csak lezárt egy újabb konfliktust, de számos gazdasági megállapodást is kötött a régió több országával. A világgazdaság legdinamikusabban fejlődő térsége az amerikai–kínai rivalizálás helyszínévé vált.
Hszi Csin-ping kínai elnök áprilisban Vietnámba, Malajziába és Kambodzsába látogatott, megerősítendő a Kínával fennálló gazdasági kapcsolataikat. Javasolta továbbá a Kína és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) közti szabadkereskedelmi megállapodás elmélyítését, amiről a megállapodást október 28-án írták alá – éppen akkor, amikor Donald Trump is jelen volt az ASEAN-csúcson – írja az elemzés.