Ukrajna Magyarország nélkül teljesen elsötétülne

Ukrajna az idei októberben két és félszeresére növelte áramimportját a szeptemberi adatokhoz képest, elérve a 360 000 megawattórát. Az ExPro tanácsadó cég monitorozási adatai szerint Magyarország és Lengyelország vált a két fő beszállító országgá.

Ukrajna októberben drámaian megemelte áramimportját (Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU)