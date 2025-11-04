Ukrajna az idei októberben két és félszeresére növelte áramimportját a szeptemberi adatokhoz képest, elérve a 360 000 megawattórát. Az ExPro tanácsadó cég monitorozási adatai szerint Magyarország és Lengyelország vált a két fő beszállító országgá.
Ukrajna Magyarország nélkül teljesen elsötétülne
Ukrajna októberben drámaian megemelte áramimportját, két és félszer annyit vásárolva, mint szeptemberben, miközben az orosz támadások miatt akadozó hazai termelés súlyos ellátási gondokat okoz. A behozatal több mint felét Magyarország biztosította.
Villamosenergia-import
Az elemzés szerint
az áramimport megduplázódott a 2024-es októberi szinthez képest.
Megjegyzendő, hogy ez a növekedés a kereslet emelkedése és az energiainfrastruktúra elleni támadások miatt bevezetett hazai termelési korlátozások következményeként történt – írja a Zn.ua.
Fő beszállító országok
Magyarország rendelkezik a legnagyobb aránnyal, a teljes import ötvenegy százalékával;
Lengyelország a második helyen áll, huszonkét százalékos részesedéssel.
Október végén Ukrajna újraindította a határon átnyúló villamosenergia-kereskedelmet Szlovákiával, miután közel két hónapig szünetelt a forgalom a vezeték javításai miatt.
A hónap utolsó három napjában a Szlovákiából érkező import összesen 7600 megawattóra volt.
Borítókép: Kilátás a sötét Kijevre az áramszünetek idején (Fotó: AFP)
Kulcsfontosságú a Trump–Orbán-csúcs
A XXI. Század Intézet elemzése.
Hamburgban felgyújtották egy AfD-politikus autóját
Az Antifa magára vállalta az incidenst.
Kényszersorozás: egy férfi lejött a lakásából és már vitték is a frontra + videó
Újabb erőszakos videó került napvilágra.
Szijjártó Péter a magyar nukleáris ipar jelentőségéről beszélt
A nukleáris energia kulcsfontosságú lesz az ország biztonságos energiaellátása szempontjából hosszú távon.
Kulcsfontosságú a Trump–Orbán-csúcs
A XXI. Század Intézet elemzése.
Hamburgban felgyújtották egy AfD-politikus autóját
Az Antifa magára vállalta az incidenst.
Kényszersorozás: egy férfi lejött a lakásából és már vitték is a frontra + videó
Újabb erőszakos videó került napvilágra.
Szijjártó Péter a magyar nukleáris ipar jelentőségéről beszélt
A nukleáris energia kulcsfontosságú lesz az ország biztonságos energiaellátása szempontjából hosszú távon.