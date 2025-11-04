UkrajnaMagyarországSzlovákiaáramimport

Ukrajna Magyarország nélkül teljesen elsötétülne

Ukrajna októberben drámaian megemelte áramimportját, két és félszer annyit vásárolva, mint szeptemberben, miközben az orosz támadások miatt akadozó hazai termelés súlyos ellátási gondokat okoz. A behozatal több mint felét Magyarország biztosította.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 12:31
Kilátás a sötét Kijevre az áramszünetek idején Fotó: DANYLO ANTONIUK Forrás: ANADOLU
Ukrajna az idei októberben két és félszeresére növelte áramimportját a szeptemberi adatokhoz képest, elérve a 360 000 megawattórát. Az ExPro tanácsadó cég monitorozási adatai szerint Magyarország és Lengyelország vált a két fő beszállító országgá.

Ukrajna októberben drámaian megemelte áramimportját (Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU)
Villamosenergia-import

Az elemzés szerint 

az áramimport megduplázódott a 2024-es októberi szinthez képest.

Megjegyzendő, hogy ez a növekedés a kereslet emelkedése és az energiainfrastruktúra elleni támadások miatt bevezetett hazai termelési korlátozások következményeként történt – írja a Zn.ua.

Fő beszállító országok

Magyarország rendelkezik a legnagyobb aránnyal, a teljes import ötvenegy százalékával;

Lengyelország a második helyen áll, huszonkét százalékos részesedéssel.

Október végén Ukrajna újraindította a határon átnyúló villamosenergia-kereskedelmet Szlovákiával, miután közel két hónapig szünetelt a forgalom a vezeték javításai miatt.

 A hónap utolsó három napjában a Szlovákiából érkező import összesen 7600 megawattóra volt.

Borítókép: Kilátás a sötét Kijevre az áramszünetek idején (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

