Orosz–ukrán háború: már konkrét tervek készültek a nyugati beavatkozásra

A Bild cím német napilap arról írt, hogy már konkrét terveket szőttek a háborúpárti országok arra vonatkozóan, hogy beavatkozzanak az orosz–ukrán háborúba. Szóba került már többek között az, hogy:

az ukrán katonákat a NATO képezze ki, ráadásul Ukrajnában,

de konkrét tervek vannak már a fegyver- és lőszerellátás Ukrajnában történő logisztikájára vonatkozóan,

és tervezés alatt van, hogy a NATO hogyan szálljon be a nyugat-ukrajnai légtér védelmébe

– írta a legnagyobb példányszámú német napilap.

Gabrielus Landsbergis litván külügyminiszter az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) szövetségének fennállásának 75. évfordulója alkalmából beszél a NATO brüsszeli főhadiszállásán 2024. április 4-én (Fotó: AFP/Kenzo Tribouillard)

Litvánia készen áll arra, hogy része legyen egy olyan Franciaország által vezetett koalíciónak, amely ukrán területen folytatna kiképzést

– jelentette be pénteken Gabrielius Landsbergis, Litvánia külügyminisztere, aki szerint ez nem harci küldetés lenne, de biztosítaná, hogy a katonai kiképzést hatékonyabban és a harcokhoz közelebb hajthassák végre.

Ezzel az állásponttal Nico Lange, a Müncheni Biztonsági Konferencia katonai szakértője is egyetértett.

Nem szabad félresöpörni ezt a kérdést. Több értelme van és gazdaságosabb is, ha Ukrajnába küldünk kiképzőket.

Több NATO-állam, köztük Nagy-Britannia, Kanada és Észtország is kész arra, hogy a jövőben ne csak az ukrán határra, hanem azon túlra is szállítson fegyvereket.

Lettország volt védelmi minisztere, Artis Pabriks pedig nemrég megerősítette:

Ha lenne koalíció, a baltiak támogatnák azt. Elegünk van a Nyugat félelméből és abból, hogy képtelen szembeszállni az orosz zsarnoksággal.

Artis Pabriks lett védelmi miniszter az Egyesített Expedíciós Erők (JEF) tagjainak találkozóján beszél Edinburgh-ban 2022. november 10-én (Fotó: AFP/Andy Commins)

Pabriks szerint a balti katonák feladatokat vállalhatnának a lembergi régióban és aknamentesítést a felszabadított területeken.

Ami a légvédelmet illeti, Lengyelország egy koalíción dolgozik Nyugat-Ukrajna kiterjesztett légvédelmére, de a Bild információi szerint egyelőre erről sincs még döntés.

A NATO-államok Ukrajnával kapcsolatos harcias terveivel az a bökkenő, hogy ehhez zöld jelzést kellene kapniuk az Egyesült Államoktól is, ami jelenleg nem létezik.

A balti államokhoz csatlakozó háborúpárti országok nem veszik komolyan, amelyre már Vlagyimir Putyin orosz elnök és az orosz vezérkar is többször felhívta a figyelmet, miszerint ha a Nyugat beavatkozik az orosz–ukrán háborúba, akkor az orosz hadsereg legitim célpontnak tekint bármely beavatkozó országot. Más szóval, ha a háborúpárti országok érvényt szereznének az akaratuknak, akkor rövid időn belül kirobbanna a harmadik világháború. Nem sokkal ezután pedig egy atomháború kirobbanása is fenyegetné a világot, ugyanis Vlagyimir Putyin jelezte, hogy nem riadna vissza a nukleáris arzenál bevetésétől sem. Hogy milyen pusztítást okozna egyetlen ilyen atomcsapás, arról ebben a cikkben számoltunk be.