Visszatérne Brüsszelbe 16 éves tapasztalatával a Fidesz–KDNP jelöltje

– Mielőtt Budapestről segítette volna a kormány munkáját, közel húszéves szakmai tapasztalatot és gyakorlatot szerzett Brüsszelben. Mi motiválja visszatérni Brüsszelbe az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkáraként és miniszteri biztosként eltöltött idő után?

– Számomra a legfontosabb mindig is a haza szolgálata volt, mind a 16 éves brüsszeli tapasztalatom során, mind az itthon eltöltött évek alatt is mindig ez motivált, most sincs ez másképp. Számomra Brüsszelben is Magyarország volt és Magyarország lesz az első. A brüsszeli munkám során mindig is a hazaszeretet fűtött. Idehaza, az Igazságügyi Minisztériumban és az Európai Uniós Ügyek Minisztériumában végzett munkám során pedig mindig fel tudtam használni mindazt a brüsszeli tapasztalatot, melyet az Európai Néppártban, vagy az EP akkori elnöke, Antonio Tajani, jelenlegi olasz külügyminiszter mellett első és azóta is egyetlen magyarként, az unió egyik legmagasabb tisztségviselője mellett szereztem.

Erre a megszerzett tudásomra most újból Brüsszelben lesz szükség.

A következő ciklusra EP-képviselőjelöltként természetesen első számú céljaim közé tartozik a magyar emberek érdekeinek védelme és képviselete. Úgy gondolom, hogy ennek megvalósításában nagyon jól tudnám ötvözni az EU-s, illetve a hazai közigazgatásban szerzett tapasztalataimat. Azért fogunk dolgozni, hogy Brüsszel a háború helyett a béke oldalára álljon; a gazdasági elszigeteltség és az észszerűtlen központi tervgazdálkodás helyett a konnektivitást és a versenyképességet helyezze középpontba; csak azokat engedje belépni az EU területére, akik erre jogosultak; tisztességes versenyfeltételeket és megélhetést biztosítson az európai gazdáknak és biztosítsa az uniós forrásokhoz való hozzáférést, ne politikai nyomásgyakorlásra használja fel azokat. Mi egy olyan békés, virágzó keresztény Európáért dolgozunk, amit büszkén hagyhatunk örökül gyermekeinknek. Egy olyan Európáért, amely az erős nemzetek által lesz erős és hatékony, és amelyben a tagállamok kölcsönösen tisztelik egymást.

– Mi a véleménye az Európai Néppárt – amellyel korábban sokat dolgozott – jelenlegi politikájáról és egy erősödő jobboldalról? Mint a Fidesz–KDNP jelöltje megválasztása esetén akár még a Néppártba is kerülhet.

– Az összes közvélemény-kutatás szerint a szuverenista jobboldal erősödése, valamint a zöld és liberális erők gyengülése várható június 9. után. Az ECR, az ID és a független (N/I) tömbök várhatóan jelentősen növelni fogják mandátumszámukat az új EP-ben. A Renew, a Zöldek és a Baloldal várhatóan jelentősen meggyengülnek majd, míg a klasszikus nagypártok, az EPP és az S&D mandátumszáma stagnálni fog vagy minimálisan csökkenni.

Bár sokan azt mondják, hogy komoly jobboldali fordulat jön és Brüsszelben is ezzel riogatják szimpatizánsaikat a liberálisok, ez nem vehető készpénznek, ne igyunk előre a medve bőrére.

Az biztos, hogy ha számszerűen összeadjuk június 9. után az ECR- és az ID-frakciókat, akkor nagyjából akkora lesz a szuverenista tömb, mint az EP első számú pártja, az Európai Néppárt. Ez már önmagában komoly erőt és befolyást jelent, ami által több jobboldali és szuverenista téma megjelenhet majd az EP asztalán. Nem véletlen, hogy Ursula von der Leyen is jobbra próbál nyitni és a napokban Rómába látogatott, hogy találkozzon Georgia Meloni olasz miniszterelnökkel, a szuverenista ECR pártcsalád elnökével. Ha nagy fordulat vagy reform nem is következik ebből, a választások utáni erőviszonyok jobbra, azaz a józan ész irányába fogják tolni az EP-t. A lényeg, hogy ezek a nemzeti erők együtt mozogjanak, közös akciók alapján szervezzék a politikájukat a következő ciklusban, és ennek a magyar jobboldal a vezető ereje lesz. A választások után fogjuk látni milyen irányba és milyen felállásban lehet alakítani az EU politikai agendáját. Az Európai Néppárt nem sodródhat tovább balra. Ehelyett mindent meg kell tenni a radikalizálódott baloldallal szemben.

A KDNP a béke oldalán áll, ezért harcol a néppártban, ahol a háborúpártiak többségben vannak.

Bólya Boglárka, a FIdesz–KDNP 2024-es EP-választásának jelöltje aláírásgyűjtésben segédkezik Újbudán (Fotó: Bólya Boglárka)

– A baloldali képviselők felszólalásait hallgatva az ember azt gondolná, hogy az Európai Parlament az EU mindenható szerve. Jobboldalról az EP szerepét nagyobb szkepticizmus övezi. Jelöltként hogy látja, mi az Európai Parlament megfelelő szerepe az EU-s intézményi harcokban, illetve mennyire állnak attól messze a mai realitások?

– Nem becsülném se túl, se le az EP szerepét. Én láttam 2003-tól az Európai Parlament működését, hogy vált egyenrangú társjogalkotóból egyes politikusok ambícióit kiszolgáló politikai nyomásgyakorló intézménnyé. Az európai választók képviselete helyett, a valódi problémák megoldása helyett ideológiailag vezérelt intézménnyé vált.

Az EP és az EU most a karikatúrája annak, amit annak idején az alapító atyák és a tagállamok megálmodtak. Az európai parlamenti választások tétje, hogy a józan ész visszatérjen Európába, ami a jobboldal megerősödése és együttműködése nélkül nem lehetséges.

Tehát most minden eddiginél nagyobb szükségünk van egy új Európai Parlamentre, amelyben olyan hangok szólalnak meg hangsúlyosan, amelyek a békét, a szuverenitást és a biztonságot helyezik előtérbe. Ez meghatározza az unió jövőjét is. Jelenleg a nemzeti szuverenitás erodálása és a birodalomépítés útján halad a közösség. De imperialista vágyálmok helyett kontinensünknek vissza kell találnia a stabilitás és együttműködés, jólét és a józan ész útjára.

A dollárbaloldal megbízói számára nagyon fontos az EP-választás és az, hogy ott gyengítsék a nemzeti erőket. Nagyon tartanak ugyanis a nemzeti szuverenisták erősödésétől, attól, hogy a békepárti, migráció- és genderellenes hangok jelentősen felerősödnek a választás után.

Ők továbbra is azt szeretnék, ha a mostani háborúpárti globalista liberális irányvonal maradna a meghatározó. Az EP-nek hatalmas szerepe van a jogállamisági boszorkányüldözésben és a nekünk jogosan járó pénzek visszatartásában. Mi azon fogunk dolgozni, hogy míg az ellenzék a források lehívása és a magyar érdekek ellen küzd, mi a továbbiakban is azért fogunk dolgozni, hogy a magyar emberek megkapják a nekik járó forrásokat, és érvényesíteni fogjuk a magyar érdekeket.

– Az már lejátszott kérdés, hogy megválasztása esetén melyek azok az ügyek, amelyek az ön „hatáskörét” képezik majd? Milyen témákban, vitákban fog ön állni a ringben? A kormánypártok választási kampányában a háború és migráció témái kapják a legnagyobb hangsúlyt.

– Szakmai tudásommal és az uniós intézményekben megszerzett csaknem 20 éves tapasztalatommal szeretném segíteni a Fidesz–KDNP delegációját és ezáltal a leghatékonyabban képviselni és megvédeni a magyar emberek érdekeit és akaratát.

Fontosnak tartom, hogy ha a magyar emberek bizalmat szavaznak nekünk, akkor igenis valós problémákkal foglalkozzunk, és érdemi megoldásokat találjunk ezekre a problémákra.

Gondolok itt például az EU-ban uralkodó háborús hangulatra. Ebből a háborúból ki kell maradni és mielőbbi béketárgyalásokat kell szorgalmaznunk. Az EU gazdasága hanyatlik a szankciók és energiaválságnak köszönhetően, folyamatosan romló versenyképesség, nehézségeket eredményez a zöld átállás, kihívások tömkelege van jelenleg az agrárszektorban: a beáramló ukrán gabona tönkreteszi az európai gazdákat. Továbbá a migrációs válság is csak újabb problémákat szül: növekvő bűnözés, romló közbiztonság. Június 9. után tisztul le a kép. De mindenképpen olyan területen szeretnék ringbe szállni, ahol a legjobb tudásom szerint a legtöbbet tehetem a hazámért.

Borítókép: Bólya Boglárka (Forrás: Bólya Boglárka)