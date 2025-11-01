Mexikóban járt pórul a futballista, aki majdnem lemondatta Marco Rossit

Az egykori Arsenal-sztár, Aaron Ramsey mindössze hatszor lépett pályára a Pumasban, miután a nyáron igazolt Mexikóba. A kezdőcsapatban csupán háromszor kapott helyet a mexikói élvonalban szereplő klubban, amelyben szeptember óta nem is játszott. A 34 éves középpályás korábban majdnem Marco Rossi végzete lett, a magyar válogatott szövetségi kapitányát a lemondás felé lökte, és az európai topfutball sztárjai közé tartozott, de most szinte menekül Mexikóból, ahol felbontotta a szerződését.

Aaron Ramsey hat éve majdnem Marco Rossi végzete lett, most menekül Mexikóból. Fotó: VICTOR CRUZ / AFP

Ramsey sérüléssel is bajlódott, de annak ellenére sem tudott stabil helyet kiharcolni a Pumas kezdőjében, hogy korábban Európában olyan csapatokban volt alapember, mint az Arsenal és a Juventus. A Pumas ráadásul még csak nem is áll jól, jelenleg a tabella 13. helyén áll, miközben a mexikói bajnokság alapszakaszából két forduló van hátra.

Aaron Ramsey rémálma Mexikóban: milliókat ajánlott az eltűnt kutyájáért

Nemcsak a futballpályán voltak problémái a walesi középpályásnak Mexikóban. Néhány nappal ezelőtt Ramsey megduplázta a jutalmat az eltűnt kutyája, Halo megtalálásáért, miután október elején nyoma veszett San Miguel de Allende-ben, Guanajuato államban. A kutya nyomkövető nyakörvet viselt, amikor egy kutyamenhely közelében tűnt el. Ramsey megosztotta a helyszínt a Google Térképen, és helyi lakosok segítségét kérte.

A walesi eredetileg 10 000 dolláros jutalmat ajánlott fel, ám mivel egy hét elteltével sem érkezett hír, az összeget 20 000 dollárra, mintegy 6,7 millió forintra emelte.

Ramsey karrierje legjobb időszakát az Arsenal színeiben töltötte, amelyben 2008 és 2019 között 369 mérkőzésen lépett pályára, 64 gólt szerzett, és háromszor nyerte meg az FA-kupát.

Marco Rossi majdnem lemondott miatta, de megfeneklett a karrierje

Már nem az Arsenal, hanem a Juventus sztárja volt, amikor Marco Rossi a lemondás szélére került miatta a magyar válogatott élén. A 2020-as Európa-bajnokság selejtezőcsoportjának utolsó fordulójában Cardiffban lépett pályára a Rossi-csapat 2019 novemberében sorsdöntő meccsen: győzni kellett volna Wales ellen, ám Ramsey két góljával a hazaiak nyertek 2-0-ra. Akkor úgy tűnt, nem juthat ki a magyar válogatott a részben hazai rendezésű Eb-re, és Marco Rossi csalódottságában a lemondását fontolgatta.

– Azonnal lemondok, ha van olyan, aki úgy gondolja, hogy nélkülem jobb teljesítményre képes a csapat. Ez nem probléma számomra, nálam ez nem pénzkérdés. Engem csak az érdekel, hogy a magyar válogatott sikeres legyen – fakadt ki Rossi hat éve.

Végül a válogatott a Nemzetek Ligájában kapott esélyt kihasználva kijutott az Eb-re, Marco Rossi maradt a helyén, sőt azóta lett igazán sikeres szövetségi kapitány.