Szijjártó PéterKínaKonfuciusz IntézetSzéchenyi István Egyetem

Szijjártó Péter: Győrben jön létre a hatodik magyarországi Konfuciusz Intézet + videó

Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs és Szeged után a győri Széchenyi István Egyetemen létrejön immár a hatodik Konfuciusz Intézet is Magyarországon, ami újabb lendületet ad a magyar–kínai együttműködésnek – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 6:48
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
Szijjártó Péter rámutatott, hogy jelenleg Magyarország öt nagy egyetemén működik Konfuciusz Intézet, amelyek a kétoldalú stratégiai partnerség kulturális, oktatási alapját biztosítják, s lehetővé teszik a kínai nyelv tanulását és a távol-keleti ország kultúrájának megismerését, különböző kurzusaik révén pedig a gazdasági együttműködés fejlesztését is szolgálják.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto)

Döntés született arról, hogy létrejön a hatodik Konfuciusz Intézet Magyarországon. Az ELTE, a Szegedi, a Debreceni, a Pécsi és a Miskolci Egyetem után a győri Széchenyi István Egyetemen jön létre hazánk hatodik Konfuciusz Intézete

– tudatta. „Ez az ötödik helyre tesz majd minket Európában a Konfuciusz Intézetek tekintetében” – tette hozzá. Szijjártó Péter kifejtette, hogy ezen újabb intézet megnyitása hozzá fog járulni a magyar–kínai oktatási, kulturális és gazdasági együttműködés fejlesztéséhez.

„A Széchenyi István Egyetem hazánk egyik legversenyképesebb egyeteme, amelynek a működése most egy új tényezővel, egy új intézettel bővül” – mondta.

„A Konfuciusz Intézet győri megalapítása mind Győr városának, mind a győri egyetemnek, mind a hazai gazdaságnak, mind a magyar–kínai együttműködésnek újabb lendületet fog adni” – vélekedett.

A miniszter arra emlékeztetett, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök legutóbbi budapesti látogatásán a felek megállapodást írtak alá a minden területre kiterjedő, legmagasabb szintű stratégiai együttműködésről a két ország között. Hangsúlyozta, hogy Magyarország ebből az együttműködésből máris igen sokat profitált, ide érkezett ugyanis tavaly és tavalyelőtt is a legtöbb kínai beruházás Európában.

Munkahelyek tízezrei jönnek létre, s Magyarország vezető szerepet játszik a világgazdaság folyamatait leginkább meghatározó technológiai forradalom során. Ennek a gazdasági együttműködésnek fontos alapját adja az oktatási és kulturális együttműködésünk

 – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

