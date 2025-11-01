Szijjártó Péter: Győrben jön létre a hatodik magyarországi Konfuciusz Intézet + videó

Szijjártó Péter rámutatott, hogy jelenleg Magyarország öt nagy egyetemén működik Konfuciusz Intézet, amelyek a kétoldalú stratégiai partnerség kulturális, oktatási alapját biztosítják, s lehetővé teszik a kínai nyelv tanulását és a távol-keleti ország kultúrájának megismerését, különböző kurzusaik révén pedig a gazdasági együttműködés fejlesztését is szolgálják.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto)

Döntés született arról, hogy létrejön a hatodik Konfuciusz Intézet Magyarországon. Az ELTE, a Szegedi, a Debreceni, a Pécsi és a Miskolci Egyetem után a győri Széchenyi István Egyetemen jön létre hazánk hatodik Konfuciusz Intézete

– tudatta. „Ez az ötödik helyre tesz majd minket Európában a Konfuciusz Intézetek tekintetében” – tette hozzá. Szijjártó Péter kifejtette, hogy ezen újabb intézet megnyitása hozzá fog járulni a magyar–kínai oktatási, kulturális és gazdasági együttműködés fejlesztéséhez.

„A Széchenyi István Egyetem hazánk egyik legversenyképesebb egyeteme, amelynek a működése most egy új tényezővel, egy új intézettel bővül” – mondta.