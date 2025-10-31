Szijjártó Péter fellépést sürgetett a sportban fellépő diszkrimináció ellen

Mi hisszük, hogy a sportnak egyesítenie, nem pedig megosztania kell a világot. Ezért az UNESCO-nak fel kell lépnie a sportban megjelenő diszkrimináció ellen. Világossá kell tennünk: egyetlen sportoló sem tehető felelőssé a politikai vezetők döntéseiért, valamint senkit nem szabadna politikai nyilatkozatokra kényszeríteni, csak az egyéni teljesítmény lehet az alapja a kvalifikációnak

– vélekedett.

Aláhúzta, hogy olimpiai nemzetként Magyarország számára különösen fájdalmas, hogy diszkrimináció zajlik az ötkarikás játékokon való részvétellel kapcsolatban is.

Mi, magyarok, pontosan tudjuk, miről beszélünk: a kommunista párt 1984-ben nem engedte azt, hogy a magyar sportolók részt vegyenek a Los Angeles-i olimpián (…) És nem akarjuk, hogy a mai nemzetközi sportszervezetek ezt a kommunista módszertant kövessék

– jelentette ki.

Ezért az UNESCO-ban és az ENSZ-ben is ki kell állni amellett, hogy a sport újból a béketeremtés eszköze legyen, és sürgetnünk kell a sportban megjelenő diszkrimináció megszüntetését

– jegyezte meg.

Illetve megerősítette, hogy a magyarok a sportot a nemzeti örökségük és identitásuk egy meghatározó részének tekintik. Ennek kapcsán pedig kiemelte, hogy Puskás Ferenc és az Aranycsapat máig mindenki számára ismert világszerte.

Közeledik Puskás Ferenc születésének századik évfordulója, és Magyarország azt javasolta az UNESCO közgyűlésének, hogy a 2026–2027-es időszak emlékévlistájára vegyék fel Puskás Ferenc születésének évfordulóját. Remélem, hogy a közgyűlés támogatni fogja ezt a javaslatunkat

– fogalmazott.

Szijjártó Péter ezután érintette a vallási közösségek üldöztetését is, és leszögezte, hogy Magyarország büszke keresztény államként aggasztónak tartja a keresztények elleni támadásokat, amelyek nyomán a kereszténység mára a legüldözöttebb vallássá vált.