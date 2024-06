Bődületes vereség vár Macronra vasárnap az EP-választáson, utána még agresszívebben fogja követelni az ukrajnai bevonulást

Most hat francia párt juthat be az Európai Parlamentbe. Marine Le Pen (RN) és Macron (négy párt koalíciója) után a harmadik a szocialista párt lesz, 13,5 százalékon állnak, de könnyen megeshet az a szégyen, hogy még ők is megelőzik a végén Macront. A kommunista, antiszemita, muszlimbarát Jean-Luc Mélenchon pártja 8 százalékot kaphat, 7,5 százalékot a klasszikus gaulle-ista, jobbközép párt, és 6 százalékot Éric Zemmour alig két éve alakult, a fiatalok között páratlanul népszerű, bevándorlásellenes pártja. Az IFOP mandátumbecslése szerint a még 5 százalékon mért, de folyamatosan zuhanó, szélsőbaloldali Zöld párt kiesik

