Elözönlötték a patkányok a pizzériát, de volt ott egyéb hajmeresztő dolog is

Több higiéniai szabálysértést is feltártak az ellenőrök egy pizzériában Nagy-Britannia Prescot városában, az Uno Pizza nevű helyen, ahol elvitelre lehet pizzát rendelni. elviteles pizzázóban az ellenőrök. A jelentésben az ellenőrök azt írják, hogy a pizzás dobozokban patkányürülékre bukkantak,

a hűtőszekrények mögötti rothadó ételek pedig bőséges táplálékot nyújtottak az állatoknak.

Az önkormányzat azonnal bezáratta a helyet, az üzemeltető ellen vádat emeltek. A környezet-egészségügyi tisztviselők ugyanis megállapították, hogy az étterem vezetője nem végeztette el az étteremben a kötelező napi kártevőirtást, emellett figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket a probléma megoldására.

Az Origó a DailyStar cikke alapján azt írja, közben az is kiderült, hogy a céget korábban már többször is felszólították, hogy tartsa be az élelmiszer-higiéniai előírásokat. A pizzériát 2013-ban már megbüntették hasonló okok miatt. Az Uno Pizza 11 ezer font bírságot kapott, emellett kétezer font pótdíjjal is sújtották – írja a portál. Idehaza is van néhány horrorhely, a Magyar Nemzet be is szokott számolni arról, hogy miket talál a Nébih.