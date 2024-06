Inkább bedönti saját kormányait, de nem fogad be migránsokat a spanyol Vox

Inkább lemond a kormányzásról, de nem hajlandó migránsgyerekeket befogadni a spanyolországi Vox. A jobboldali párt öt autonóm közösségben kormányoz koalícióban a konzervatív Néppárttal (PP), és most azzal fenyegetőzik, hogy mindenhol felbontja az egyezséget abban az esetben, ha a néppártiak nem utasítják vissza a központi szocialista (PSOE) kormány terveit. Pedro Sánchez pártja ígéretet tett a Kanári-szigeteknek arra, hogy befogadórendszerük túlterheltsége miatt elhoznak tőlük pár ezer menekült gyereket, és a többi spanyol régió között osztják el őket. Mindezt egy törvénymódosítás részeként fogják végrehajtani, hogy a befogadás kötelező jellegű legyen, vagyis egyetlen közösség se mondhasson rá nemet. Ezt azután döntötték el, hogy a jobboldali vezetésű régiók már előre jelezték, hogy nincs kapacitásuk az afrikai gyerekek ellátására, ezért nem szeretnének szolidaritást vállalni.

Az illegális migráció felszámolására törekvő Voxot nem érdekli, mit csinálnak a szocialisták. Képviselőik arra hívták fel a figyelmet, hogy ha a Néppárt nem utasítja vissza a bevándorlási törvény reformját, azzal átlépi a vörös vonalat. Santiago Abascal pártja nem hajlandó engedni saját elképzeléseiből még akkor sem, ha emiatt fel kell bontania az összes koalíciót, amit a spanyol régiókban kötött a Néppárttal.

Vox no descarta romper con el PP en los gobiernos autonómicos que den el 'sí' al reparto de menas https://t.co/SasGXTdn9P a través de @ABCespana — Cecilia HB🌞 Mallorca, Spain (@HbCecilia) June 27, 2024

Úgy vélik, hogy az egyetlen megoldás, ha ezeket az embereket, akár felnőttek, akár gyerekek, visszaküldik a származási országukba.

@sergio_macian "Los menas no se tienen que repartir, los menas se tienen que repatriar."



👏👏👏 https://t.co/Z44yfuOuK6 — VOX Tarragona (@VOX_tarragona) June 28, 2024

Pepa Millán, a Vox kongresszusi szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy semmi sem fontosabb a spanyol állampolgárok biztonságánál, és már így is egyre több bűncselekmény köthető afrikai migránsokhoz, olyanokhoz is, akik még kiskorúak. Ezek közül is kiemelte, hogy múlt hét végén két férfi halt meg marokkói bevándorlók támadása miatt, az egyiket egy rablás közben nyakon szúrták Barcelonában, a másikat pedig agyonverték Alicante megye egyik településén, miután az áldozat helyi lányokat akart megvédeni tőlük.

🟢 La portavoz de VOX en el Congreso de Diputados, Pepa Millán, ha exigido este martes la devolución de los menas llegados a Canarias.‼️ pic.twitter.com/ffQ2qmJnam — Sephe (@Sett_Sepp) June 27, 2024

A navarrai Tudelában eközben két napja felügyelet nélkül hagyott marokkói és szubszaharai migránsgyerekek között tört ki tömegverekedés, amiben többen megsérültek. Egy környékbeli felvételt készített az eseményekről és arra hívta fel a figyelmet, hogy az ott lévő afrikaiak miatt egyre nagyobb bizonytalanságban kénytelenek élni.

🇪🇸 Pelea entre inmigrantes a plena luz del día en #Tudela, #Navarra. No faltan las niñatas rodeadas de menas que luego lloran cuando las agreden. pic.twitter.com/vxnt0GRwIA — Hugo de Payns (@IgdePablo) June 26, 2024

Extremadura autonóm régió vezetőit egyelőre nem érdeklik a Vox érvei és a párt fenyegetése sem. A Néppárt ottani elnökének tanácsnoka közölte, hogy abszolút elkötelezettséggel és érzékenységgel fognak eljárni a kiskorúak ellátásában és betartják a hatályos jogszabályokat is, akár tetszik az a velük együtt kormányzó Voxnak, akár nem. Mielőtt a Vox álláspontja ismertté vált volna, a madridi közösség néppárti elnöke, Isabel Díaz Ayuso viszont kijelentette, hogy hasonlóan gondolkodik, mint Abascal pártja. Szerinte ugyanis ha a központi kormány más régiókba szállítja át a szigetvilágba érkezett gyerekeket, azzal csak még nagyobb vonzerőt generál és még többen vágnak majd neki az illegális kanári-szigeteki útnak, mivel már tudni fogják, hogy bármelyik másik spanyol régióban kiköthetnek.

A Vox egyébként a katalán nacionalisták kijelentése után kezdett el fenyegetőzni. A Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) ugyanis közölte, hogy visszautasítja a szocialisták tervét, és a törvénymódosítás ellenére sem fog igennel szavazni a regionális parlamentben arra, hogy újabb migránsgyerekeknek biztosítsanak helyet, mert már így is rengeteget fogadtak be. A szeparatisták hozzátették, hogy ha Katalónia nem mentesül a reform utáni intézkedés alól, akkor megvonják támogatásukat Pedro Sánchez kormányfőtől. Utóbbi viszont komoly fejtörést jelentene a baloldalnak, mivel a katalánok nélkül nincs meg a parlamenti többsége ahhoz, hogy törvényeket hozzon.

Catalunya rechaza la propuesta del Gobierno sobre el reparto de menores inmigrantes



➡Junts votará contra la ley para el reparto de menores migrantes si no exime Catalunya de la obligación de acogerlos https://t.co/2MJOHQv31s — El Periódico (@elperiodico) June 27, 2024

A miniszterelnök most úgy próbálja megkerülni a katalánokat, hogy a Néppártnál keres támogatást a bevándorlási törvény reformjához, ezzel együtt pedig a migránsgyerekek befogadásához.

A központi és a kanári kormány között áprilisban megszületett egyezség értelmében úgy módosítják hamarosan a spanyolországi bevándorlási törvényt, hogy ha egy autonóm közösség befogadókapacitása meghaladja a százötven százalékot, akkor a menekült kiskorúakat automatikusan más régiókba lehessen átirányítani.

A Kanári-szigetek jelenleg mintegy hatezer, kísérő nélkül érkezett kiskorú migráns felügyeletét látja el, ami már háromszorosa annak, mint amit a befogadórendszerük elbír. A gyerekeket sokszor már a felnőtteknek fenntartott központokban helyezik el, és legutóbb bejelentették, hogy régi iskolák épületeit nyitják meg, illetve sátrakat állítanak fel, hogy szállást tudjanak biztosítani nekik. Fernando Clavijo elnök többször felhívta a figyelmet arra, hogy sürgős segítségre van szükségük, mivel az illegális migrációs nyomás nem szűnik meg, sőt minden héten érkeznek újabb gyerekek, akik különleges védelemre jogosultak a nemzeti és a nemzetközi törvények értelmében is.

