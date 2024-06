Orbán Balázs: A brüsszeli elit félreolvassa az európai választópolgárok akaratát

Arról is beszámolt, hogy intenzív tárgyalások zajlanak magyar kormánypárti EP-képviselők részvételével egy nagy jobboldali, szuverenista és Európában is hazafias alapon politizáló koalíció létrehozásának céljából. Mint mondta, a következő napokban nyilvánosságra kerülnek az ezzel kapcsolatos kezdeményezések is.

A magyar álláspont továbbra is változatlan. Az európai jobboldali szuverenista hazafias erőknek együtt kell működniük, és minél szorosabban és nagyobb létszámban tudunk együttműködni, annál erősebben tudjuk képviselni az európai emberek akaratát Brüsszelben is

– hangsúlyozta.

Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Néppárt (EPP), a szocialisták és a liberálisok koalíciót hoztak létre az Európai Unió intézményei következő vezetőinek kinevezéséről Orbán Balázs azt mondta: „ez a paktum megköttetett, a szocialisták és a liberálisok, illetőleg a baloldalhoz húzó EPP megegyezett arról, hogy a következő ötéves ciklusban is Ursula von der Leyen lesz az Európai Bizottság elnöke. […] A megállapodás tulajdonképpen az utolsó két évben háborús koalícióként működő uniós bizottságnak a megerősítése. Ezt Magyarország nem tudja támogatni, mert nem más, mint a változást akaró és a béke irányába szavazó európai választópolgárok akaratának az elárulása – szögezte le. Hozzátette, hogy a csütörtöki uniós csúcson minden tagállami vezetőnek szavaznia kell majd arról, hogy javasolja-e Ursula von der Leyent a bizottság elnökének.

Végső soron feketén-fehéren ki fog az derülni, hogy ki az, aki a háborúpárti koalíció mellett szavaz, és ki az, aki ellene, továbbá hogy mely tagállami vezetők látják továbbra is Európa jövőjét a baloldal és a baloldal felé kacsintgató EPP együttműködésében

– mutatott rá Orbán Balázs.