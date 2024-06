Prigozsinhoz köthető médiavezetőket vettek őrizetbe Szentpéterváron

Prigozsinnal kapcsolatban álló médiavezetőket vettek őrizetbe Szentpéterváron. Ilja Gorbunovot, a Patriot médiaholding korábbi topmenedzserét és Kirill Metelevet, a konkretno.ru főszerkesztőjét zsarolással vádolják. A médiavezetőket az FSZB emberei vették őrizetbe - írja az URA.ru a Fontankára hivatkozva.

A Fontanka információi szerint a nyomozás úgy tudja, hogy Metelev és Gorbunov pénzt követeltek a szentpétervári tévécsatorna volt vezérigazgatójától, Alekszandr Malkevics-től, aki korábban Prigozsin szervezeteivel állt kapcsolatban. Az egyik tanú szerint hiába próbáltak velük szót érteni, ezért Malkevics feljelentést tett ellenük - írja a Fontanka.

Malkevics a Közéleti Kamara tagja és az USA Really weboldal (a Jevgenyij Prigozsin holdingjához tartozó Szövetségi Hírügynökség leányvállalata) korábbi vezetője. Malkevics 2023-ban a Herszon régió kormányzójának tanácsadója volt. Most a szentpétervári kormányzó különmegbízottja, és az Egységes Oroszország színeiben indul a szentpétervári választásokon is.

Ilja Gorbunov a Komszomolszkaja Pravda és a RIA Novosztyi volt munkatársa. Médiaértesülések szerint 2019 óta a Patriot médiacsoportot, 2020 óta pedig a „trollgyárat” és az összes Telegram-csatornát vezeti, amelyek Prigozsin médiastruktúrájának részét képezik.

A Fontanka megjegyzi, hogy Metelev kapcsolatban állhatott azokkal a projektekkel, amelyekben a PMC Wagner alapítója érdekelt volt. Malkevics volt a vezetője az USA Really weboldalnak, amely a Prigozsin struktúráinak holdingjához tartozó média leányvállalati projektje volt. Az URA.RU szerkesztősége állásfoglalást kért Oroszország Belügyminisztériumának szentpétervári és leningrádi régióbeli főosztályától.

Emlékezetes, hogy egy évvel korábban Prigozsin és a Wagner harcosok egy része fellázadt a Kreml ellen. Akkor erről

címmel lapunk is beszámolt, és az egynapos demonstratív felvonulást figyelemmel kísértük.

Mint ismert a Wagner-vezér később egy repülőgép-szerencsétlenségben hunyt el. Amiről akkor azt írtuk, hogy „rejtélyes körülmények között lezuhant Jevgenyij Prigozsin repülőgépe Oroszországban. A zsoldosvezér neve szerepelt az utaslistán, ugyanakkor halálhírét egylőre nem erősítették meg. Arról is csak találgatnak, hogy mi történhetett. Elképzelhető, hogy kudarcos lázadási kísérlete után most érte utol Vlagyimir Putyin bosszúja.”

Borítókép: A Wagner zsoldoscsoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin 2023. június 23-án Ukrajnából Rosztov-on-Donba kezdte meg lázadását (forrás: AFP)