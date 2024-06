Rishi Sunak legnagyobb hibájába bukhat bele a brit Konzervatív Párt

A szakértő szerint a Munkáspárt sem lehet teljesen nyugodt, még annak ellenére sem, hogy körülbebül negyvenszázalékos eredményt érhetnek el a közelgő parlamenti választáson, megszégyenítő vereséggel sújtva ezzel a Konzervatív Pártot. Ha azonban a Munkáspárt a kormányzása alatt nem tudja ígéreteinek megfelelően irányítani az országot, az emberek nem a Konzervatív Párthoz mennek vissza, hanem Nigel Farage-hoz fognak átpártolni. A legtöbb felmérés szerint ugyanis az Egyesült Királyságban nem a pártokban, hanem inkább egyénekben bíznak. Lapunk is beszámolt arról, hogy a YouGov felmérése szerint az emberek csaknem kétharmada kiábrándult a politikai pártokból. Azt gondolják, hogy becsapják az embereket, és már csak Nigel Farage-ban bízhatnak.

Ha a Munkáspárt megtörik bármilyen óvatos és szkeptikus bizalmat, amit a választók beléjük vetnek, akkor a várható földcsuszamlásszerű győzelmük nem garantálja számukra, hogy tovább maradnak hivatalban, mint például Boris Johnson – mondják a szakértők.

A YouGov nemrég egy olyan felmérést is közzétett, amely szerint a Reform UK jelenleg 19 százalékon áll, míg a konzervatívok 18 százalékon.

Arról már a V4NA nemzetközi hírügynökség számolt be a minap, hogy Farage az elmúlt időszakban többször is elmondta, a kérdés most nem az, hogy ki fogja megalakítani a következő brit kormányt, hanem az, hogy kinek lesz az a fontos feladata, hogy ellenzékbe kerüljön, és ki fogja kihívni a Munkáspártot a következő választásokon, 2029-ben vagy még előtte. – Nagy-Britannia örökölt kétpártrendszerének normális idején ez a jelenleg hatalmon lévő konzervatívok lennének, de ők annyira felháborították saját szavazóikat, hogy egyre inkább az az érzés alakul ki, hogy a párt megérdemli, hogy nulla mandátumot szerezzen, és végleg eltűnjön – mondta. Farage leszögezte, hogy képes lenne vezetni a jobbközépet, amely kiáll a kisvállalkozásokért, egy olyan jobbközépet, amely nem fél kiállni a brit emberekért.

